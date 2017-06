Neuer NDR Rundfunkrat wählt Dr. Günter Hörmann zum Vorsitzenden

Hamburg (ots) - In Hamburg hat sich am Freitagnachmittag (2. Juni2017) der neue NDR Rundfunkrat konstituiert. Das unabhängigeAufsichtsgremium wählte Dr. Günter Hörmann aus Hamburg zu seinemVorsitzenden. Hörmann gehört dem Rundfunkrat seit 2012 an; entsandtist er von der Verbraucherzentrale Hamburg, deren Geschäftsführerbzw. Vorstand er 23 Jahre lang war. Zur 1. stellvertretendenVorsitzenden gewählt wurde Dr. Cornelia Nenz (HeimatverbandMecklenburg-Vorpommern e. V.), 2. stellvertretende Vorsitzende istAnke Schwitzer (dbb deutscher beamtenbund und tarifunion, LandesbundSchleswig-Holstein), 3. Stellvertreterin des Vorsitzenden wurde UteSchwiegershausen (Unternehmerverbände Niedersachsen e. V.).Dr. Günter Hörmann anlässlich seiner Wahl: "Im Rundfunkratspiegelt sich die Vielfalt unserer Gesellschaft wider. AlsVorsitzender dieses Gremiums werde ich für ein faires undkonstruktives Miteinander eintreten, damit die Unabhängigkeit des NDRund die Vielfalt seiner Programmangebote gewahrt bleiben. Zu dieserVielfalt gehören die große regionale Kompetenz des NDR ebenso wiesein starkes Engagement in der ARD."34 der laut Staatsvertrag insgesamt 58 Mitglieder gehören dem NDRRundfunkrat erstmalig an. Das Gremium besteht aus 34 Frauen und 24Männern. Die neuen Rundfunkrats-Mitglieder sind: Fikret Abaci(Niedersächsischer Integrationsrat), Dr. Petra Bahr(CDU-Landesverband Niedersachsen), Prof. Dr. Felix Bernard(Katholisches Büro Niedersachsen), Stefan Bredehöft (LandeselternratNiedersachsen), Steffen Feldmann (Caritas Mecklenburg e.V.), Dr. NicoFickinger (Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg undSchleswig-Holstein e. V.), Dr. Maria Flachsbarth (CDU-LandesverbandNiedersachsen), Wolfgang Hasselfeldt (Haus & GrundMecklenburg-Vorpommern e. V.), Anke Homann (LandesfrauenratSchleswig-Holstein e. V.) Ulla Ihnen (FDP LandesverbandNiedersachsen), Thomas Kärst (Evangelisch-Lutherische Kirche inNorddeutschland), Sven Klüsener (SPD-LandesverbandMecklenburg-Vorpommern), Rudolf Klüver (dbb hamburg - beamtenbund undtarifunion), Jens-Peter Kruse (Landesseniorenrat Niedersachsen e.V.), Christiane Küchenhof (SPD Landesverband Schleswig-Holstein), Dr.Tonja Mannstedt (BUND Landesverband Niedersachsen e. V.), Prof. Dr.Hubert Meyer (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen SpitzenverbändeNiedersachsens), Dr. Heike Müller (BauernverbandMecklenburg-Vorpommern e. V.), Regina Müller Kronbügel (DeutscherKinderschutzbund, Landesverband Schleswig-Holstein e. V.), HannaNaber (Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege inNiedersachsen), Dr. Cornelia Nenz (HeimatverbandMecklenburg-Vorpommern e. V.), Michael Ott (LandesnaturschutzverbandSchleswig-Holstein e. V.), Laura Pooth (DGB BezirkNiedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt), Sabine Prilop (VerbandDeutscher Schriftsteller in ver.di, LandesverbandNiedersachsen-Bremen), Michael Roolf (WirtschaftsverbandMecklenburg-Vorpommern e. V.), Prof. Dr. Ursula Rudnick (AktionSühnezeichen/Friedensdienste Niedersachsen), Hansjörg Schmidt(SPD-Landesorganisation Hamburg), Mechthild Schramme-Haack(Landesfrauenrat Niedersachsen e. V.), Elke Schröder (LandesmusikratSchleswig-Holstein e. V.), Katja Schroeder (Arbeitsgruppe bildendeKunst Hamburg), Romy Schult (AfD LandesverbandMecklenburg-Vorpommern), Stefanie Szczupak (Jüdische GemeindeHamburg), Berbel Unruh (Niedersächsischer Bund für freieErwachsenenbildung e. V.) und Thomas Volkmann (Verband Freier Berufein der Freien und Hansestadt Hamburg e. V.).Der NDR Rundfunkrat ist ehrenamtlich tätig. In ihm sind inrepräsentativer Weise bedeutsame gesellschaftliche, weltanschaulicheund politische Organisationen und Gruppen aus den vier NDRStaatsvertragsländern vertreten. Der Rundfunkrat überwacht dieEinhaltung der Programmanforderungen und berät den Intendanten inallgemeinen Programmangelegenheiten. Zu den gesetzlich festgelegtenAufgaben des Gremiums gehört u.a. die Wahl und Abberufung desIntendanten bzw. der Intendantin und des StellvertretendenIntendanten bzw. der Stellvertretenden Intendantin ebenso wie dieWahl und Abberufung des Verwaltungsrats. Dem Rundfunkrat obliegt dieGenehmigung des jährlichen Wirtschaftsplans und desJahresabschlusses. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre. Der Vorsitzwechselt nach Ländern in der Reihenfolge Schleswig-Holstein,Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern; die Wahl erfolgtjeweils für 15 Monate. Aus den Mitgliedern der jeweiligenBundesländer sind die vier Landesrundfunkräte zusammengesetzt; auchihre Amtszeit beginnt jetzt neu.Die vollständige Liste aller Rundfunkratsmitglieder im Internetunter http://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/rundfunkrat/Pressefoto folgt in Kürze.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationMartin Gartzkepresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell