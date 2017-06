Neuer NDR Landesrundfunkrat Hamburg wählt Thomas Kärst zum Vorsitzenden

Hamburg (ots) - Der neue NDR Landesrundfunkrat Hamburg hat amMittwoch, 7. Juni, Thomas Kärst zu seinem Vorsitzenden gewählt. DerPastor und Journalist wurde für die evangelisch-lutherische Kirche inNorddeutschland in das Gremium entsendet. StellvertretendeVorsitzende wurde Stefanie Szczupak (Jüdische Gemeinde Hamburg).Thomas Kärst anlässlich seiner Wahl: "Im Landesrundfunkrat spieltdie regionale Ausrichtung mit besonderem Blick auf Hamburg einezentrale Rolle. Als Vorsitzender des Gremiums liegen mir dieInteressen aller Hörer, Zuschauer und User an einer unabhängigen undzugleich regional fokussierten Berichterstattung aus und für unsereStadt am Herzen. Hierfür werde ich als Vorsitzender gemeinsam mit denanderen Mitgliedern eintreten und das Team um die Direktorin des NDRLandesfunkhauses, Sabine Rossbach, in ihren Vorhaben in Zukunftkonstruktiv-kritisch begleiten. Ich freue mich auf dieZusammenarbeit".Sechs der elf Mitglieder gehören dem NDR Landesrundfunkraterstmalig an. Die neuen Mitglieder sind: Thomas Kärst(Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland), Rudolf Klüver(dbb hamburg - beamtenbund und tarifunion), Hansjörg Schmidt(SPD-Landesorganisation Hamburg), Katja Schroeder (Arbeitsgruppebildende Kunst Hamburg), Stefanie Szczupak (Jüdische GemeindeHamburg) und Thomas Volkmann (Verband Freier Berufe in der Freien undHansestadt Hamburg e. V.). Hinzu kommen die bisherigen MitgliederDirk Ahrens (Diakonisches Werk Hamburg), Inka Damerau (SPD Hamburg),Dr. Günter Hörmann (Verbraucherzentrale Hamburg, Vorsitzender des NDRRundfunkrates), Angelika Huntgeburth (Landesfrauenrat Hamburg) undKlaus Scheerer (Robin Wood Hamburg).Bei jedem NDR Landesfunkhaus wird ein Landesrundfunkrat gebildet.Diesem gehören die Mitglieder des jeweiligen Landes im NDRRundfunkrat an. Die Aufgaben der Landesrundfunkräte entsprechen denendes Rundfunkrats. Der Landesrundfunkrat überwacht die Einhaltung derProgrammanforderungen für die jeweiligen Landesprogramme und berätdie Landesfunkhausdirektoren in allen Angelegenheiten vongrundsätzlicher Bedeutung. Sie nehmen Stellung zum Entwurf desWirtschaftsplans, soweit die Landesprogramme betroffen sind. Auchbedarf der Vorschlag des Intendanten für die Berufung derLandesfunkhausdirektoren der Zustimmung der Landesrundfunkräte. DieGesamtverantwortung des Rundfunkrates bleibt trotz der Kompetenzender Landesrundfunkräte unberührt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell