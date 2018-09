Neuer Modellstudiengang in Humanmedizin an der Universität Witten/Herdecke akkreditiert (FOTO)

Witten (ots) -Neuer Modellstudiengang in Humanmedizin an der UniversitätWitten/Herdecke akkreditiertStudiengang erfüllt schon jetzt die Vorgaben des MasterplansMedizinstudium 2020 des Bundesministeriums für Bildung und ForschungAb Wintersemester 2018/19 wird ein neuer Modellstudiengang inHumanmedizin an der Universität Witten/Herdecke (UW/H) angeboten. DasProgramm wurde bereits vom zuständigen Ministerium des LandesNordrhein-Westfalen genehmigt. Der Studiengang erfüllt schon heutedie Vorgaben des Masterplans Medizinstudium 2020, den dasBundesministerium für Bildung und Forschung im März 2017 vorgestellthatte. Bereits 2013 hatte die damalige Bundesregierung beschlossen,das Medizinstudium in Deutschland zu reformieren. EineExpertenkommission erarbeitete dann u.a. unter Beteiligung vonMedizinstudierenden einen Maßnahmenplan und stellte die Ergebnisse imMärz 2017 vor. Zu den erklärten Inhalten des Masterplans gehört u.a.die Reformierung der Studienzulassung durch geeignetereAuswahlverfahren und die Stärkung der Allgemeinmedizin. Zudem solldie Praxisnähe im Medizinstudium vorangetrieben und theoretische undpraktische Studieninhalte besser miteinander verzahnt werden."Die geforderten Maßnahmen wurden an der UW/H auch schon in derVergangenheit engagiert umgesetzt", so Prof. Dr. Stefan Wirth, Dekander Fakultät für Gesundheit an der UW/H. "Wir haben seit Jahrzehntenein individuelles Auswahlverfahren, welches nicht nur die Schulnoten,sondern auch die Persönlichkeit und die Motivation der Bewerberinnenund Bewerber berücksichtigt. Auch die Schwerpunkte inAllgemeinmedizin und ein hoher Praxisbezug waren schon immer inunseren Medizinstudiengängen vorhanden."Dennoch wurde der Modellstudiengang der UW/H noch einmalüberarbeitet und verbessert. "Wir sehen uns seit unserer Gründung in1982 als Vorreiter eines modernen und innovativen Medizinstudium", soUW/H-Präsident Prof. Dr. Martin Butzlaff. "Diese Vorreiterrollemöchten wir auch weiterhin in der Landschaft der Medizinstudiengängein Deutschland einnehmen."So wurde der Schwerpunkt der Allgemeinmedizin noch einmalverstärkt. "Die Studierenden haben nun auch noch die Möglichkeit, imklinischen Studienbereich ihren Schwerpunkt für drei Monate auf dieAllgemeinmedizin zu legen", so Dekan Wirth. "Damit wollen wir unserenAbsolventen die berufliche Perspektive, in unterschiedlichenVersorgungsmodellen als Hausärzte zu arbeiten, noch näherbringen.Schon jetzt liegt die Quote unserer Absolventen, die sich für diewidrige Aufgabe der hausärztlichen Versorgung entscheiden, beiüberdurchschnittlichen 20 Prozent an der UW/H."Wie bisher sorgen weiterhin 95 Lehrpraxen, in denen dieStudierenden die hausärztliche und fachärztliche Versorgungkennenlernen, für eine enge Verzahnung zwischen Theorie und realermedizinischer Praxis. Neu im Modellstudiengang ist diePatientenbegleitung: Studierende behandeln und begleiten ausgewähltePatienten unter der Supervision der niedergelassenen Ärzte. Sielernen die Perspektive des Patienten einzunehmen und setzen sichbegleitend zum gesamten Studienverlauf Krankheits- undGenesungsverlauf mit den Herausforderungen integrativer undsektorenübergreifender Gesundheitsversorgung auseinander. "Somitlernen unsere Studierenden die flächendeckende niedergelasseneVersorgung und das Gesundheitswesen in Deutschland noch näherkennen", freut sich Präsident Butzlaff über das neue Konzept. "Undwir werden durch künftig drei Lehrstühle im Bereich der ambulantenGesundheitsversorgung die Ausbildung in diesem Segment nochverstärken."Ein weiterer neuer Baustein der Ausbildung wird künftig diegeplante Hochschulambulanz der UW/H sein. Diese Einrichtung, die nochin 2018 öffnen soll, sorgt für weitere Einblicke während des Studiumsin eine integrierte Patientenversorgung.Über uns:Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) nimmt seit ihrer Gründung1982 eine Vorreiterrolle in der deutschen Bildungslandschaft ein: AlsModelluniversität mit rund 2.500 Studierenden in den BereichenGesundheit, Wirtschaft und Kultur steht die UW/H für eine Reform derklassischen Alma Mater. Wissensvermittlung geht an der UW/H immerHand in Hand mit Werteorientierung und Persönlichkeitsentwicklung.Witten wirkt. In Forschung, Lehre und Gesellschaft.www.uni-wh.de / #UniWH / @UniWHWeitere Informationen beiDaniel Lichtenstein, Pressesprecher UW/H, 02302 / 926-808,daniel.lichtenstein@uni-wh.deOriginal-Content von: Universität Witten/Herdecke, übermittelt durch news aktuell