Neuer Mobilfunkstandard 5G: Schlüsseltechnologie für den Standort Deutschland - schnelles Handeln ist nötig (FOTO)

München/Berlin (ots) -Die mobile Datenkommunikation steht vor einem Quantensprung: Ab2020 soll der neue 5G-Mobilfunkstandard in Deutschland die Basis füreine umfassende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaftlegen. Zukunftstechnologien wie das Internet der Dinge oder dasautonome Fahren werden dadurch anwendungsreif - für Deutschland undseine industrielle Kompetenz ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor.Politik und Wirtschaft müssen nun konzertiert handeln, damit das Landzum internationalen Leitmarkt für 5G-Anwendungen werden kann. Zudiesem Schluss kommen Roland Berger und die Internet EconomyFoundation (IE.F) in ihrer neuen Studie "Erfolgsfaktor 5G"."Der Standort Deutschland kann ganz besonders von 5G profitieren",sagt Friedbert Pflüger, Vorsitzender der IE.F. "Denn die deutscheIndustrie setzt schon heute auf viele Zukunftstechnologien, die erstmit dem neuen Mobilfunkstandard richtig durchstarten werden." So sindetwa innovative Lösungen und Anwendungsfelder wie autonom fahrendeFahrzeuge, das Internet der Dinge in Fertigungsprozessen oder auchE-Health auf einen schnellen und jederzeit verfügbaren Datenaustauschangewiesen. Für all diese Anwendungen müssen Milliarden von Sensorenin Maschinen, Autos und Geräten miteinander kommunizieren können -mobil und in Echtzeit."Deshalb gilt es, schnell zu handeln - unsere Konkurrenten iminternationalen Standortwettbewerb haben die Bedeutung von 5Gebenfalls längst erkannt", sagt Pflüger. "Die Ambition der neuenBundesregierung, als First Mover einen 5G-Leitmarkt zu schaffen, mussnun mit optimalen Weichenstellungen vorangetrieben werden."5G ist zentraler Hebel für die Digitalisierung der IndustrieDie schnelle Datenkommunikation mittels 5G wird zum zentralenHebel für die immer stärkere Automatisierung und effizientereProduktionsprozesse. "Wenn Deutschland seine industrielleVorrangstellung halten will, muss das Land bei Entwicklung undImplementierung von Industrie 4.0 Vorreiter sein", erläutert KlausFuest, Chefanalyst von Roland Berger. "Allerdings funktionierenAnwendungen wie fahrerlose Transportsysteme, mobile Werkzeuge,Roboter oder auch die Mensch-Maschine-Kollaboration nur mit einerhochleistungsfähigen Funktechnologie. Deshalb ist die schnelleVerfügbarkeit der 5G-Technologie eine wesentliche Voraussetzung fürdie mit Industrie 4.0 verbundene Vernetzung."Sieben Schritte für die 5G-Technologie in DeutschlandEin Blick in die Vergangenheit zeigt, dass bisher jeder neueMobilfunkstandard zu einem Innovationsschub geführt hat, allerdingsnicht unbedingt in Deutschland. Das gilt es diesmal zu vermeiden,denn die Prognosen für die zusätzliche Wertschöpfung durch 5G liegenim Milliardenbereich - darauf kann die heimische Wirtschaft nichtverzichten. Ein schneller und flächendeckender 5G-Rollout ist inDeutschland deshalb unverzichtbar.Um die Ausbaupläne zum Erfolg zu führen, haben Roland Berger unddie IE.F in ihrer Studie sieben Handlungsempfehlungen ausgearbeitet.Dazu gehören neben der zügigen Vergabe der Frequenzen und dem Aufbauzusätzlicher Testfelder auch staatliche Investitionen in den Ausbauder nötigen Zugangsnetze, denn 5G funktioniert nur mit lokalerGlasfaseranbindung.Gesunder Wettbewerb unter TelekommunikationsanbieternAußerdem sind politische Weichenstellungen wichtig. Dazu gehörtvor allem eine rechtliche Grundlage für das National Roaming: Essorgt dafür, dass alle Netze miteinander verknüpft und soVersorgungslücken vermieden werden. Außerdem muss sichergestelltwerden, dass auch Unternehmen ohne eigene Frequenzen als virtuelleNetzbetreiber die Infrastruktur für ihre Lösungen und Angebote nutzenkönnen. Denn nur wenn alle Anbieter von digitalen Innovationen denfreien Zugang zum Markt haben, kann sich ein echter und fruchtbarerWettbewerb der Ideen, Lösungen und Geschäftsmodelle entwickeln.Die vollständige Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressewww.ie.foundation/publicationsRoland BergerRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Internet Economy FoundationDie Internet Economy Foundation wurde mit dem Ziel gegründet, inder dynamischen Welt des Internets eine neugierige Denkfabrik, einunabhängiger Ratgeber und kompetenter Dialogpartner zu sein. 