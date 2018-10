Neuer Masterstudiengang Krankenhausmanagement / Studiengang startet 2019 im Vollzeit- und Teilzeitmodell an der MSH (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum Wintersemester 2019 bietet die MSH Medical School Hamburg denerfolgreich akkreditierten Masterstudiengang KrankenhausmanagementM.Sc. an. Damit reagiert die staatlich anerkannte, private Hochschulefür Gesundheit und Medizin auf den steigenden Bedarf anhochqualifizierten Managern in der Gesundheitsbranche. Im Mittelpunktstehen dabei das praxis- und patientenorientierteGesundheitsmanagement.»Der neuentwickelte Masterstudiengang Krankenhausmanagement legtbesonders großen Wert auf eine fachübergreifende Betrachtungsweiseder verschiedenen Berufsgruppen des Gesundheitswesens undunterstreicht die interdisziplinäre und interprofessionelleAusrichtung der medizinischen Hochschule«, sagt Ilona Renken-Olthoff,Geschäftsführerin der MSH.Das Gesundheitsmanagement ist eine Disziplin, die sich mit derAusgestaltung und Steuerung von Gesundheitsorganisationenbeschäftigt. Studierende des Masterstudiengangs Krankenhausmanagementwerden genau für diese Tätigkeit bestens vorbereitet. Dazu zähleninsbesondere das Management von Krankenhäusern, medizinischerVersorgungszentren oder Rehabilitationseinrichtungen sowieBeratungstätigkeiten für Consultans im Gesundheitsbereich,Pharmazeutische Unternehmen, Versicherungen und Gesundheits- undSozialbehörden. »Wir möchte bei den Studierenden neue Impulse setzen,wie sich Unternehmen des Gesundheitswesens patienten- undmitarbeiterorientiert aber auch ökonomisch erfolgreich managenlassen«, sagt Prof. Dr. med. Steffen Gramminger, Professor fürMedizincontrolling und Leiter des Departments Medizinmanagement ander MSH.Von Medizinethik über Krankenhausrecht bis hin zuKommunikationspsychologieDie Arbeitswelt eines Gesundheitsmanagers ist vielfältig undaußerordentlich anspruchsvoll. Die Dynamik in dieser Branche verlangtein breites Spektrum, hohe soziale Kompetenz und eine stetigeBereitschaft für Veränderungen. Module wie Medizinethik,Krankenhausrecht und Kommunikationspsychologie stehen einerseits fürdie Wissensbreite und die berufsübergreifenden Kompetenzen,andererseits sind Module wie Strategie- und Unternehmensentwicklung,Erlös- und Kostenmanagement oder auch Personalmanagement undQualitätsmanagement Beispiele für den hohen Spezialisierungsgrad desStudiengangs. »Uns ist es gelungen einen Studiengang zu konzipieren,welcher einerseits mit Hilfe der bestehenden Hochschulstruktur dienotwendige Wissensbreite lehrt und anderseits mit hochkarätigenExperten Spezialwissen praxisnah vermittelt«, sagt Prof. Dr. med.Gramminger, der den neuen Masterstudiengang Krankenhausmanagement ander MSH mit aufgebaut hat.Praxisorientiertes Lernen und langjährig erfahrene Experten ausder GesundheitsbrancheBei der Konzeption des Masterstudiengangs wurde ein besonderesAugenmerk auf die enge Verknüpfung zur Praxis gelegt. Dies wird durchdie Lehrenden gewährleistet, die alle auf langjährige Erfahrungen ausManagementtätigkeiten in Gesundheitseinrichtungen zurückblickenkönnen und sich aktuell auch noch mitten im Berufsleben befinden. DenStudierenden wird somit nicht nur Lehrbuchwissen vermittelt, sondernin den Seminaren wird immer wieder der Bezug zu aktuellenHerausforderungen und Problemstellungen hergestellt sowie ein Blickhinter die Kulissen ermöglicht. Außerdem wurde auch bei der Auswahlder Schwerpunkte auf Themen geachtet, deren Kenntnisse für dasManagement unabdingbar sind, aber häufig in vielen vergleichbarenStudiengängen zu kurz kommen.»Das besondere an unserem Masterstudiengang Krankenhausmanagementist neben dem interdisziplinären Ansatz der absolute Praxisbezug unddie Aktualität der Themenschwerpunkte«, sagt Prof. Gramminger. Sowerden die neuesten Entwicklungen der Rechtsprechung desBundessozialgerichts sowie Aktivitäten der Selbstverwaltungspartnerund vieler Fachgremien genauso in den Fokus gestellt wie dieHerausforderungen an das Management zur Bewältigung neuerGesetzesvorgaben oder Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses.»Alte Themen wie Personalmanagement bekommen durch aktuelleEntwicklungen hinsichtlich des Ärzte- und Pflegepersonalmangelswieder einen ganz besonderen Stellenwert. Auch neue Themen wie dasdigitale Management und der Umgang mit Daten besitzen in diesemStudium einem besonderen Stellenwert«, sagt der Mediziner Prof.Gramminger.Mit dem Masterstudiengang Krankenhausmanagement bietet die MSHeinen Studiengang an, der modernes Gesundheitsmanagement mitwissenschaftlicher Methodenkompetenz verbindet. Absolventen könnendie Managementprobleme von Gesundheitseinrichtungen als gestaltbareAufgabe verstehen und die finanziellen und regulativenRahmenbedingungen im Rahmen der Marktsituation einordnen, analysierenund evaluieren. Die MSH bietet Studierenden in kleinen Gruppen denRaum, um aktuelle Themen und Entwicklungen des Gesundheitsmarktes zubeleuchten und wissenschaftlich zu bearbeiten. »Unser Ziel ist es,unsere Studierenden nicht nur zu guten Unternehmensmanagern mitzielgerichteten Lösungsstrategien zu machen, sondern auch zu Mit- undQuerdenkern einer qualitätsorientierten, patientensicheren undökonomisch vertretbaren Gesundheitsversorgung«, erklärt Prof.Gramminger.Informationen zum neuen Masterstudiengang Krankenhausmanagementgibt es unter medicalschool-hamburg.de, 040-36122640Über die MSH Medical School HamburgDie MSH Medical School Hamburg, University of Applied Sciences andMedical University, ist eine private, staatlich anerkannte Hochschulein der Freien und Hansestadt Hamburg mit Sitz in der Hafencity. Siewurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründetund startete 2010 mit sechs Studiengängen. Seitdem erweiterte sichdas Studienangebot auf insgesamt zwölf Bachelor- und zwölfMasterstudiengänge, die erfolgreich akkreditiert sind und somit einHöchstmaß an Qualität und Transparenz gewährleisten. Das Besondere ander MSH ist, dass sie zwei Fakultäten vereint: Die FakultätGesundheitswissenschaften, mit dem Status einer Fachhochschule,arbeitet in Lehre, Forschung und wissenschaftlicher Weiterbildungstark anwendungsorientiert. Die Fakultät Humanwissenschaften isteiner Universität gleichgestellt. MSH Medical School Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Valerie Landau
Tel: 040 / 36 12 264 9165
Mail: valerie.landau@medicalschool-hamburg.de
http://www.medicalschool-hamburg.de/