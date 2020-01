Neuer Markenauftritt: OCC wird digital (FOTO)

Lübeck (ots) -Sperrfrist: 31.01.2020 10:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die OCC Assekuradeur GmbH wird digital. Der Lübecker Anbieter vonSpezialversicherungen für Oldtimer, Youngtimer, Veteranen-Sammlungen, klassischeMotorräder, historische Nutzfahrzeuge und Wohnmobile tritt ab sofort mit neuemLogo und verändertem Corporate Design auf.Die Internet-Präsenz www.occ.eu wurde neu konzipiert und die Gestaltungüberarbeitet. Nach dem Relaunch hat die Website ein klares, modernes Gesicht undbietet einen informativen Überblick über die angebotene Produktpalette. Für einebessere Übersicht wurde die Seitenstruktur komplett neu entwickelt. "Dazu gehörtauch eine optimale User Experience. Alle Versicherungsprodukte werdenübersichtlich präsentiert. Kunden stellen heute hohe Anforderungen anService-Anbieter, sie erwarten schnelle, unkomplizierte und vor allem digitaleAntworten und Lösungen," so Désirée Mettraux, Vorsitzende derOCC-Geschäftsführung. Zum neuen Design gehört auch eine Überarbeitung vonMarkenelementen wie Farbsets, Typografie, Fotografie, Illustrationsstil und derMarken-Tonalität. OCC demonstriert bei der Farbauswahl, dass das LübeckerUnternehmen ein Herz für Autoenthusiasten hat. Die neuen Grundfarben heißenOCC-Lackblau, Käfer-Rot, Bugatti-Beige, Citroën-Gelb, Opel-Orange,Cadillac-Rosa, Aston-Aqua und Jaguar-Grün.OCC-Geschäftsführerin Désirée Mettraux: "Blau, Rot, Beige und Grün stehenjeweils für die vier Grundwerte von OCC. Echt, Spezialist, Leidenschaft undVertrauen. Gelb, Orange, Rosa und Aqua symbolisieren die Bereiche Klassik,Sammlung, Aktionen und Digital auf der neuen Homepage." Die Buttons in denjeweiligen Farben sollen auf der Webseite als Marker und Wegweiser fungieren."Die neue Maxime ,echt OCC' signalisiert unsere Verbundenheit zurOldtimer-Szene, aus der OCC erst entstanden ist. Wir sind echt, wir habenLösungen, wir wissen als Spezialisten, was unsere Kunden wollen und brauchen,weil wir eben auch Oldtimer-Liebhaber sind", erklärt Mettraux. ElementarerBestandteil der neuen Webseite wird die Möglichkeit, sich künftig mit wenigenMausklicks ein individuelles Versicherungsangebot von OCC erstellen zu lassenund online einen Versicherungsvertrag abzuschließen. Die Führung durch die Menuserfolgt intuitiv. Flankiert wird die neu OCC-Webseite von einem großenMagazin-Teil, der interessierte Besucher mit exklusiv produzierten Stories,Hintergrundberichten, aktuellen Interviews und Nachrichten aus der Welt derautomobilen Klassiker versorgt.Désirée Mettraux: "Ein altes Auto erzählt immer auch Geschichten. Was habenBesitzer mit ihm erlebt? Woran erinnern sie sich noch? Was hat sie geprägt?Hochzeit, Urlaubsreise, Krisen, Trennungen, Geburten, Kinder, Leidenschaft,Trauer, Freude, Freiheit - das Auf und Ab des Lebens wird oft auch von einemAutomobil begleitet. Diese emotionalen Elemente bereiten wir in unserem neuenMagazin auf. Getreu unserem Motto: Wir versichern Ihre Geschichten."Pressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationDorian RätzkeWielandstraße 14b-c23558 LübeckTel. 0451 871 84 224E-Mail: presse@occ.euWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140927/4506448OTS: OCC Assekuradeur GmbHOriginal-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuell