Mainz (ots) -Die Sonderermittlerin der Potsdamer Mordkommission für ungelösteAltfälle Lotte Jäger (Silke Bodenbender) untersucht einen ungeklärtenMordfall in einem brandenburgischen Dorf: "Lotte Jäger und die Toteim Dorf" im ZDF am Montag, 3. September 2018, 20.15 Uhr, und in derZDFmediathek ab Sonntag, 2. September 2018, 10.00 Uhr. Rolf Basedowschrieb das Drehbuch für den "Fernsehfilm der Woche", FrancisMeletzky führte Regie. Neben Silke Bodenbender spielen SebastianHülk, Hansjürgen Hürrig, Nellie Thalbach und andere.Im Sommer 2001 fällt Manuela Kirschner (Nellie Thalbach) nach derAufstiegsfeier des Fußballvereins SV Grün Weiß Großlühne einembrutalen Gewaltverbrechen zum Opfer. Der verantwortlicheKriminalhauptkommissar Konrad Dahlke (Hansjürgen Hürrig) vermuteteinen Sexualmord, kann aber den Fall nicht lösen. Spuren sindverwischt, potenzielle Täter ohne Erinnerung. Zu lang war das Fest,zu heftig wurde gefeiert. Der Argwohn im Dorf wächst - der Mörder istunter ihnen, so viel ist sicher. Die Akten wurden nie geschlossen.16 Jahre später wird dem mittlerweile pensionierten Dahlke einVideo von der damaligen Feier zugeschickt - Absender unbekannt.Dahlke bittet seinen ehemaligen Kollegen Kurt Schaake (SebastianHülk) und Lotte Jäger um Wiederaufnahme des Falls. Die Ermittlungenführen die Kommissarin in einen Sumpf aus Misstrauen, Missgunst undVerdrängung. Niemand im Dorf will die Dämonen der Vergangenheiterneut heraufbeschwören. Die Mauer des Schweigens scheintunüberwindbar.Lotte Jäger weiß nicht mehr, wem sie trauen und was sie glaubenkann, und beginnt, zunehmend von Unruhezuständen und Panik geplagt,bald auch an sich selbst zu zweifeln.