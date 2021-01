Neuer Lockdown – eine Katastrophe?

Liebe Leser,

morgen wird es in Deutschland neue Beschlüsse zu den Lockdown-Maßnahmen kommen. Die Zahlen in Deutschland sind nun etwas gesunken. Dennoch ist Finanzminister Scholz – um einen Namen zu nennen – der Ansicht, es könne in Deutschland noch härtere Maßnahmen geben. Die Horrorliste könnte dazu führen, Deutschlands Wirtschaft endgültig das Genick zu brechen.

Ein totaler Lockdown, wie er gleichfalls ...



