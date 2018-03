Neuer Leiter Maklerbetreuung bei Chubb in Deutschland (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Chubb":

Frankfurt (ots) -Christian Kruppa wird mit sofortiger Wirkung als Director MiddleMarket die Leitung des Maklerbereiches der Chubb in Deutschlandübernehmen, wie der Versicherer heute mitteilte. Damit stärkt Chubbihr Engagement hinsichtlich der bundesweiten Maklerbetreuung, imSpeziellen auch im Bereich des sogenannten Mid-Markets.Kruppa wird in seiner neuen Funktion für den weiterenstrategischen und bundesweiten Ausbau des Maklersegments und allevertrieblichen Aspekte verantwortlich sein. Neben der neuenhauptsächlichen Verantwortung wird Christian Kruppa auch nach wie vorfür bestimmte ausgewählte Kunden als Global Client Executive tätigsein. Er berichtet weiterhin an Andreas Wania, Country President undHauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.Christian Kruppa verfügt über 28 Jahre Erfahrung imVersicherungsgeschäft bei Erst- und Rückversicherern sowie imMaklerbereich. Der Jurist begann seine Tätigkeit für Chubb 2013 alsManager Major Accounts. Seine Karriere startet Kruppa im Key AccountManagement bei der Roland Assistance und war vor seinem Eintritt beiChubb bei der Allianz Global Corporate & Specialty AG als Key AccountManager tätig."Mit Christian Kruppa werden wir einen erfahrenen und sehr gutintern sowie auch extern vernetzen Kollegen als neuen Leiter fürunser Wachstumssegment Mid-Market haben. Dies wird auch unserenMaklerpartnern zu Gute kommen, die sich auf unser vertrieblichesAngebot, die Möglichkeiten im Mid-Market sowie die entsprechendeUnterstützung verlassen können", erläutert Andreas Wania, CountryPresident und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.