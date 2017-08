Neuer Klassenfahrten-Katalog von VRtours zum Schuljahresbeginn

Haltern am See (ots) - Das Bus- und GruppenreiseunternehmenVRtours - Vestischer Reisedienst mit Sitz im nördlichen Ruhrgebietund einer Außenstelle in Berlin hat einen aktuellenKlassenfahrten-Katalog für das Jahr 2018 herausgebracht.Es werden altbewährte und neue Ziele für Schul-, Kurs- undKlassenfahrten in Deutschland und Europa vorgestellt. Beliebt bei denSchülern sind besonders Städtereisen, aber auch Fahrten nach Spanienan die Costa Brava und Italien an den Gardasee. Auch außerhalb dertouristischen Hot Spots bietet VRtours Programme mit Unterbringung inländlichen Regionen und der Möglichkeit von Tagesausflügen in dieMetropolen.VRtours bietet die Reisen je nach Wunsch mit dem Reisebus, derBahn und ggf. Fernlinienbus und als Flugreise an.Dem Wintersport ist ein separater Bereich des Katalogs gewidmetmit Ski-Klassenfahrten in die beliebten Ski-Regionen Bayerns,Österreichs und Südtirols. Mit den VRtours eigenen 9 und 6 TagePendelfahrten zu festen Terminen bieten sich auch für Kleingruppen ab15 Personen günstige Möglichkeiten einer Ski-Klassenfahrt.VRtours ist ein modernes Unternehmen mit mehr als 55 JahrenErfahrung in der Bus- und Reisebranche. Zuverlässig und kompetentwerden die Kunden von der Planung bis zur Durchführung der Reise vonden Mitarbeitern individuell betreut.Ein europaweites Partnernetzwerk garantiert dem Kunden besteKonditionen.Katalogbestellung:http://www.vr-tours.de/klassenfahrten/katalog-bestellung/Ein Blätterkatalog steht zudem auf der Internetseite bereit.Alle Informationen zum Unternehmen und das gesamteKlassenfahrten-Programm unter www.vr-tours.dePressekontakt:Anne WeidemannMarketingTel. +49 (0) 177 2984679E-Mail: a.weidemann@vr-tours.deOriginal-Content von: Vestischer Reisedienst GmbH & Co.KG., übermittelt durch news aktuell