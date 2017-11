Neuer Kfz-Schutz von CosmosDirekt mit ausgezeichnetem Leistungsniveau

Saarbrücken (ots) -- Die Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH bewertet denComfort-Schutz mit "FFF" (hervorragend) und den Basis-Schutz mit"FF+" (sehr gut).- Die Ergebnisse bestätigen die hervorragende Qualität derVersicherungsbedingungen und das hohe Leistungsniveau.Die unabhängige Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH vergibtausgezeichnete Noten für den neuen Kfz-Versicherungstarif vonCosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland: Soerhält das Unternehmen für den Kfz-Comfort-Schutz den Bestwert"hervorragend" ("FFF") und für den Kfz-Basis-Schutz das Ergebnis"sehr gut" ("FF+"). Basis des Produktratings ist eine Analyse derVersicherungsbedingungen und des Leistungsumfangs.Verbesserte Leistungen bei Comfort- und Basis-SchutzDie Kunden von CosmosDirekt erhalten mit dem neuen Tarif einennoch umfangreicheren Versicherungsschutz für ihr Auto. DerKfz-Comfort-Schutz wurde um mehrere Leistungserweiterungenverbessert, so sind beispielsweise in der Kfz-Haftpflicht nun auchselbst verursachte Eigenschäden abgesichert bzw. in der Voll- undTeilkasko liegt nun eine Neu- oder Kaufpreisentschädigung für 24Monate vor. Auch der Kfz-Basis-Schutz wurde weiter optimiert.Zusätzlich kann der Versicherungsschutz durch Zusatzbausteineindividuell ergänzt werden. So ist beispielsweise der optionaleEinschluss des Rabattschutzes jetzt bei beiden Produktvariantenmöglich. Mit ihm sind in der Kfz-Haftpflicht- undVollkaskoversicherung bis zu drei Schäden frei.Service rund um die Uhr und Schadenregulierung mit GarantieFür die Kunden spielt nicht nur eine leistungsstarkeAutoversicherung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis eineentscheidende Rolle, sondern auch ein schneller und unkomplizierterSchadenservice im Leistungsfall. Die Mitarbeiter von CosmosDirektsind rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres telefonisch erreichbar- so kann ein Schaden sofort gemeldet werden. Das Unternehmengarantiert eine Regulierung des Kaskoschadens binnen sieben Tagen,sobald alle für die Bearbeitung notwendigen Infos vorliegen -ansonsten erhält der Kunde 50 Euro extra.Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir umQuellenangabe: www.cosmosdirekt.de/pressemitteilung-kfz-produktratingInformationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unter:www.cosmosdirekt.dePressekontakt:Stefan GöbelLeiter Externe KommunikationGenerali Deutschland AGTelefon: 089 5121-6100E-Mail: stefan.goebel@generali.comSabine GemballaExterne Kommunikation CosmosDirektGenerali Deutschland AGTelefon: 0681 966-7560E-Mail: sabine.gemballa@generali.comOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell