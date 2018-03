Neuer KfW-Mittelstandsatlas macht erstmals Vielfalt auf Bundesländerebene sichtbar

Frankfurt am Main (ots) -- Bislang unbekannte Einblicke: KfW Research legt erste regionalvergleichbare Strukturanalyse kleiner und mittlerer Unternehmenvor- Spezifische Struktur vor Ort und historisch gewachseneBedingungen prägen mittelständische Unternehmenstätigkeit in denBundesländern- Althergebrachte geografische Trennlinien haben kaum nochGültigkeit- Große Unterschiede bei Investitionen, Finanzierung,Internationalisierung und in den Führungsetagen der UnternehmenDer Mittelstand in Deutschland hat erstaunliche regionale Facetten.Der neue KfW-Mittelstandsatlas dokumentiert dies in seiner ganzenBandbreite. Erstmals hat KfW Research eine detaillierte Analyse desMittelstands nach Bundesländern vorgenommen, und gibt damit bislangunbekannte Einblicke in die regionale Vielfalt des deutschenMittelstands. Mit dem KfW-Mittelstandsatlas gelingt einerepräsentative Strukturübersicht über mittelständischeUnternehmenstätigkeit in den Bundesländern für die Jahre 2012 bis2016.Die Untersuchung unterstreicht die Bedeutung grundlegenderregionaler Strukturen. So ist der Mittelstand in den StadtstaatenBerlin und Hamburg deutlich stärker von Dienstleistungsunternehmen infreiberuflichen Tätigkeitsfeldern geprägt als anderswo. SolcheUnternehmen investieren in der Regel weniger kapitalintensiv undkönnen ihre Investitionen leichter aus eigenen Mitteln finanzieren,die Neigung zur Kreditaufnahme ist dort daher auch besonders niedrig.Große Unterschiede zwischen den Bundesländern finden sich auch inBezug auf die Bedeutung des Mittelstands für den Arbeitsmarkt - jenach regionaler Größen- und Branchenstruktur: Die höchstenMittelstandsanteile an der gesamten Erwerbsbevölkerung eines Landesfindet man in Schleswig-Holstein, Thüringen undMecklenburg-Vorpommern mit je über 90 %. Grund hierfür ist diegeringere Präsenz von Großunternehmen in diesen Regionen. Inabsoluten Zahlen dominieren die drei größten Bundesländer: InNordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg zusammen sind mitrund 15 Mio. Erwerbstätigen so viele Personen in KMU beschäftigt wiein allen anderen Ländern zusammen.Althergebrachte Trennlinien besitzen nicht immer Gültigkeit - auchdas zeigt die Analyse. So lässt sich unter anderem eine klareTrennung zwischen ost- und westdeutschen Ländern bei kaum einerKennziffer finden. Investitionsspitzenreiter ist bspw. Brandenburg,dort investieren die KMU etwa ein Viertel mehr als derBundesdurchschnitt. Die kräftigste Eigenkapitalausstattung weisenMittelständler in Sachsen-Anhalt auf. Auch ist die Altersstruktur derKMU-Inhaber in den ostdeutschen Ländern generell vorteilhafter.Hingegen spielen Standortfaktoren für das Unternehmertum in denLändern eine wichtige Rolle. So ist bspw. die internationale Präsenzvon KMU nirgends größer als in Hamburg. Mehr als jedes dritteansässige Unternehmen erzielt Auslandsumsätze. Entscheidend sind hierdie geografische Lage sowie der Hafen und dessen Anbindung. SolcheRahmenbedingungen sind z.B. in der Mitte Deutschlands wenigerausgeprägt.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, sagt: "Der deutscheMittelstand hat auch regionale Gesichter, die erstmals sichtbarwerden. Hier liegen Chancen für eine verbesserte Regionalpolitik.Denn die Herausforderungen der Unternehmen unterscheiden sichdurchaus ausgeprägter als bislang vermutet."Der KfW-Mittelstandsatlas ist hier zum Download verfügbar unter: https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-Mittelstandsatlas.htmlDer KfW-Mittelstandsatlas basiert auf einer Regionalauswertung desKfW-Mittelstandspanels, mit dem die KfW Bankengruppe seit 2002jährlich zur aktuellen Lage im Mittelstand informiert. DasKfW-Mittelstandspanel stellt den ersten und bisher einzigenrepräsentativen Längsschnittdatensatz für alle mittelständischenUnternehmen in Deutschland dar. Für den KfW-Mittelstandsatlas wurdendie fünf jüngsten jährlichen Erhebungswellen desKfW-Mittelstandspanels genutzt. Die Ergebnisse sind auf Landesebenerepräsentativ.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram Schweickhardt,Tel. +49 (0)69 7431 17780, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell