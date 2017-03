Neuer Katalog von reichelt elektronik: Die faszinierende Welt der Elektronik

Sande (ots) - reichelt elektronik, einer der größten Anbieter fürElektrotechnik, elektrische und elektronische Bauteile, hat seinenneuen Katalog vorgestellt. Schwerpunktthemen sind Smart Home,Einbruchschutz und Beleuchtung.Elektronik-Fans und Bastler kommen voll auf ihre Kosten: Der neueKatalog von reichelt elektronik enthält mehr als 75.000 Artikel ausElektronik, IT und Technik. Darunter sind über 10.000 Neuheiten, etwaaus den Bereichen Pneumatik, Elektroinstallation, Bauelemente undNetzwerktechnik. Auf 1.742 Seiten gibt's zudem jede Menge Anregungenfür neue Ideen und Projekte.Mit über 75.000 Produkten eigene Projekte verwirklichenBeim Blättern durch den Katalog können sich die Leser von vielenIdeen für eigene Projekte inspirieren lassen. Je nach Anspruch stehendafür jeweils die besten Produkte zur Verfügung. reichelt elektronikbietet seinen Kunden ausgewählte Produkte von mehr als 700Herstellern weltweit an. So kann der Kunde sicher sein, immer diebeste verfügbare Technik für seine Ideen und Projekte zu bekommen.Der neue Katalog lässt sich unter www.reichelt.de kostenlos bestellenoder einfach herunterladen.Mit Smart Home sicherer und komfortabler wohnenBesonders widmet sich reichelt elektronik dem Trend-Thema SmartHome. Kunden können zwischen einfachen Plug-and-Play-Lösungen undkomplexer Hausautomation wählen. Viele der Systeme bauen aufeinanderauf, sodass zuerst mit einer simplen, per App schaltbaren Steckdosebegonnen werden kann. Wer dann zum Beispiel beim TV-Genuss mit einemeinzigen Sprachbefahl ein bestimmtes Szenario mit gedimmten Licht,aktiviertem Heimkino und heruntergelassenen Rollläden abrufen möchte,erweitert sein Smart-Home-System um die entsprechenden Komponenten.Ulf Timmermann, Geschäftsführer und CEO von reichelt elektronik:"Ganz besonders empfehle ich das Smart Home Sicherheitspaket vonEDIMAX. Mit diesem Einsteiger-Set kann jeder sein Zuhause weltweitper Smartphone im Blick behalten und wird bei Einbruchsversuchenalarmiert. Dank der kostenlosen App EdiLife ist das Set einfacheinzurichten und vielseitig erweiterbar - zum Beispiel um eineAußenkamera oder einen Türspion."Mehr Lagerfläche für mehr Produkte und schnelleren VersandParallel zur Veröffentlichung des neuen Katalogs nimmt reicheltelektronik sein neues Lager- und Versandzentrum inSande/Niedersachsen in Betrieb. Damit stehen jetzt eine Fläche von20.000 Quadratmetern und Platz für 120.000 Produkte zur Verfügung -eine Verdoppelung der bisherigen Kapazität. Allein 10.000Quadratmeter nimmt die neue Versandhalle in Anspruch. Hier werden inKürze 20.000 Pakete täglich versendet, um dann schon am nächsten Tagbei den Kunden einzutreffen.Über reichelt elektronik:reichelt elektronik (http://www.reichelt.de) bietet als einer dergrößten europäischen Online-Distributoren für Elektronik undIT-Technik mehr als 75.000 Produkte mit einem sehr gutenPreis-Leistungs-Verhältnis bei höchster Verfügbarkeit und kürzesterLieferzeit an. Mit dem breiten Sortiment an elektronischenBauelementen ist reichelt seit mehr als 45 Jahren der ideale Partnerin Sachen Bauelemente-Beschaffung. Der Elektroniker findet imOnline-Shop ICs und Mikrocontroller, LEDs und Transistoren sowieWiderstände, Kondensatoren, Steckverbinder und Relais. Auch Werkzeugeund Messgeräte in hoher Qualität, wie Lötstationen, Multimeter oderOszilloskope, sind im Produktprogramm enthalten. Das preisgünstigeAngebot aus der PC- und Netzwerktechnik mit internen und externenFestplatten, AMD- oder Intel-CPUs, Arbeitsspeicher sowieWLAN-Routern, Powerlines und Patchkabeln ist sowohl für den Privat-wie auch für den Businesskunden interessant. Daneben findet sich imProduktprogramm eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik rund umBeamer, TV-Geräte, Sat-Spiegel, LNBs und Receiver - aber auch Zubehörwie Verbrauchsmaterial, HDMI-Kabel, Batterien und Akkus.Pressekontakt:Sebastian BleySenior Marketing ManagerElektronikring 126452 SandeTel.: +49 (0)4422 955 485E-Mail: bley@reichelt.deOriginal-Content von: reichelt elektronik, übermittelt durch news aktuell