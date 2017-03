Neuer Katalog: AIDA präsentiert die schönsten Kreuzfahrten für den Sommer 2018 - Buchungsstart ist am 14. März 2017

Rostock (ots) - Fremde Kulturen, spektakuläre Landschaften undunvergessliche Eindrücke: Der AIDA Sommer 2018 wird ebenso bunt wiedie Länder dieser Erde. Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruisespräsentiert in seinem neuen Katalog "Erleben Sie Urlaub neu"intensive Naturerlebnisse und Kulturabenteuer im ReisezeitraumSeptember 2017 bis Oktober 2018. Buchungsstart ist der 14. März 2017.Auf in den Norden - bequem ab deutschen HäfenDie Vielfalt von AIDA Reisen im Nordland bietet im Sommer 2018 fürjeden Geschmack das Richtige. Auf 38 verschiedenen Routen istAbwechslung garantiert.Ab Hamburg geht es mit AIDAperla zu den Metropolen Westeuropas.Norwegens faszinierende Landschaften werden von AIDAsol bereist. Nochweiter in den hohen Norden, bis Island und Grönland führen die Reisenauf AIDAcara. AIDAvita wartet auf ihrer neuen 11-tägigenSelection-Reise mit neuen Häfen wie Skjolden und Rosendal auf.Erstmalig wird der Trondheimfjord befahren.Und auch für die Routen-Neuheit "Frankreich, Belgien &Großbritannien" hat sich AIDA etwas Besonderes einfallen lassen:Neben den neuen Häfen Saint-Malo mit dem Highlight Mont Saint Michelund London/Tilbury locken eindrucksvolle Flussfahrten. Auf der Seinegeht es bis nach Rouen, wo AIDAvita über Nacht bleibt, und auf derSchelde nach Antwerpen. Hier macht AIDAvita ebenfalls zwei Tage fest.Ab Kiel und Warnemünde starten die AIDA Schiffe unter anderem nachNorwegen, Spitzbergen und zu den Schätzen des Baltikums. Damit dieAIDA Gäste die weißen Nächte und einzigartige Events wie dieEröffnung der Peterhof-Fontänen und das Fest der "ScharlachrotenSegel" noch ausgiebiger genießen können, bleibt AIDAcara auf derRoute "Große Ostsee-Reise 3" sogar gleich drei Tage in St.Petersburg. Wenn im Sommer die Sonne nördlich des Polarkreises nichtuntergeht, sind 48 Stunden eine kleine Ewigkeit. So lange bleibtAIDAaura auf der Route "Norwegen & Spitzbergen" in Spitzbergen, damitGäste den Vorposten in der Arktis besonders ausgiebig erkundenkönnen. Ideal zum Schnuppern sind die neuen 4-tägigen Kurzreisen abWarnemünde nach Stockholm und Visby. Wer es noch komprimierter liebt,kann das Kreuzfahrterlebnis auf den neuen 2-tägigen Schnuppertourenab/bis Kiel nach Kopenhagen erleben.Nordamerikas Ostküste - erstmals auch im SommerAIDAvita verbringt erstmals den Sommer jenseits des Atlantiks undkreuzt zwischen New York und Montreal. Die neue Route "KanadasOstküste" ab / bis Montreal verbindet klassische Highlights wieHalifax und Quebec mit AIDA Neuland rund um den Sankt-Lorenz-Stromwie den Saguenay Fjord und Havre-Saint Pierre sowie Corner Brook aufNeufundland, Sydney auf Cape Breton Island und Charlottetown aufPrinz Edward Island. Doch zuvor geht es im Juni ab Hamburg über denAtlantik nach New York und im August erstmals auch retour. ImSeptember und Oktober übernimmt AIDAdiva die Nordamerika-Reisen inden Indian Summer.Auch AIDAluna beendet die Sommersaison in den USA. Auf der Route"New York, Florida & Karibik" genießen Urlauber in den Herbstferiendie Highlights von Megacity bis Beach-Vergnügen auf den Bahamas undBermudas.Ich wollt, ich wär am Mittelmeer!Richtung Süden zieht es hingegen AIDAprima, AIDAstella, AIDAbluund AIDAaura.Zu den Perlen des Mittelmeers geht es auf der einwöchigenKreuzfahrt mit AIDAprima. Noch mehr Zeit für die mediterranenHighlights haben Gäste auf den 10- und 11-tägigen Reisen mitAIDAstella. In die Adria geht es den kommenden Sommer mit AIDAblu auf7-tägigen Reisen. Auch AIDAaura kreuzt dort auf einer 8-tägigenSelection-Reise. Destinationen wie Kotor, Ravenna und als neuer HafenRijeka in Kroatien werden angesteuert.Frühbuchen lohnt sichFür die Reisen in der Sommersaison 2018 gelten bei Buchung bis 30.November 2017 attraktive Frühbucher-Plus-Ermäßigungen bis zu 1000Euro pro Kabine. Das Kontingent ist limitiert. Dazu genießenFrühbucher alle Vorteile des AIDA PREMIUM Tarifs, wie u.a. die Wahlder Wunschkabine, kostenlose Sitzplatzreservierung im Flieger, dasdeutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglichzwei Flaschen Mineralwasser und Internetnutzung (250 MB Datenvolumen)je Kabine pro Reise.Alle AIDA Reisen im Sommer 2018 sind ab dem 14. März 2017 imReisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 70707 oder auf www.aida.de buchbar. Der Katalog, der alle Reisen imZeitraum September 2017 bis Oktober 2018 sowie einen Ausblick auf denWinter 2018/2019 enthält, erscheint Ende April 2017.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell