Mainz (ots) -Immer mehr Flüchtlinge pflegen in Krankenhäusern, unterrichten anSchulen, arbeiten als Handwerker. Doch der Neustart ist nicht immereinfach - bürokratische Hürden, Sprachprobleme und kulturelleUnterschiede müssen gemeistert werden. Wenn Geflüchtete ihren erstenJob antreten, braucht es Eigeninitiative und kreative Konzepte. DieZDF-Sendung "plan b" zeigt am Samstag, 15. Juni 2019, um 17.35 Uhr in"Neuer Job im neuen Land - Fachkräfte von morgen", was getan wird,damit Geflüchtete und Einheimische profitieren.Die Ausbildung in der Krankenpflege ist für den 23-jährigen SyrerIsmaail Alali eine große Herausforderung. Gerade die körperliche Nähezu Patienten machte ihm anfangs zu schaffen, denn angestelltePflegekräfte konzentrieren sich in syrischen Krankenhäusern eher aufmedizinische Tätigkeiten. Mit den Patienten kann er sich mittlerweilegut verständigen - innerhalb von drei Jahren hat er Deutsch gelernt,doch die vielen medizinischen Fachbegriffe sind immer noch eine großeHerausforderung für ihn.Das Krankenhaus im nordrhein-westfälischen Düren hat das Ziel,Flüchtlinge wie Ismaail in Arbeit zu bringen und sie sprachlich undfachlich für heimische Anforderungen fit zu machen. Fünf Geflüchtetesind dort zurzeit in der Pflege beschäftigt. Wegen des hohenFachkräftemangels - 40.000 offene Pflegestellen bundesweit - könntedas Krankenhaus ohne ausländische Bewerber seine Ausbildungsplätzenicht mehr besetzen.Wie wichtig die berufliche Perspektive für Flüchtlinge ist, erlebtauch Rufaida Mahmoud: Die ausgebildete Französischlehrerin sprach vorihrer Flucht aus Syrien kein Wort Deutsch. Sie nahm an demBildungsprogramm "Lehrkräfte Plus" für geflüchtete Lehrer teil undunterrichtet inzwischen deutsche Schüler.Innerhalb der EU zählt die Bundesrepublik zu den Spitzenreiternbei der beruflichen Integration von Flüchtlingen. Im Oktober 2018waren 35 Prozent der neu zugezogenen Ausländer beschäftigt. Zugleichsteht das Land weiterhin vor der großen Aufgabe, eine hohe Anzahljunger, vornehmlich männlicher und niedrig qualifizierterGeflüchteter in den Arbeitsmarkt zu bringen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/"plan b" in der ZDFmediathek: http://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell