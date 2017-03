Neuer Impuls im Versicherungsmarkt: ARAG testet Chatbot

Düsseldorf (ots) - Mit dem "ARAG Reiseassistenten" zum passendenVersicherungsschutzPünktlich zum Beginn der Osterreisezeit präsentiert die ARAG mitdem "ARAG Reiseassistenten" ihren ersten Beratungs-Chatbot fürVersicherungsprodukte. Im Facebook Messenger können sich Nutzer absofort mit den nötigen Informationen zur optimalen Absicherung aufReisen informieren - und wenn gewünscht auch gleich den passendenVersicherungsschutz online abschließen. "Mit diesem Test einesBeratungs-Chatbots betritt der ARAG Konzern Neuland in der deutschenVersicherungsbranche und unterstreicht damit erneut seineReaktionsschnelligkeit und Umsetzungsstärke rund um digitale Angebotefür seine Kunden", unterstreicht Klaus Heiermann,Generalbevollmächtigter der ARAG SE.Spielerisch, interaktiv und in lockerer Tonalität - passend zumMedium - führt der Chatbot den Kunden durch dasReiseversicherungsangebot der ARAG, das aus einem Schutzbriefund/oder einer Auslandsreisekrankenversicherung besteht. Fühlt sichder Nutzer ausreichend informiert, kann er das ausgewählte Produktdirekt online abschließen. Auch Informationen zur ARAG und zurFunktionsweise des Chatbots werden angeboten. Wer lieber einen ARAGBerater in seiner Nähe aufsuchen oder sich telefonisch beraten lassenmöchte, wird vom Reiseassistenten entsprechend weitergeleitet.Umgesetzt hat die ARAG den Chatbot komplett in Eigenregie. DieIdee entstand bei einer regelmäßig durchgeführten internenVeranstaltung, in der sich ARAG Mitarbeiter zu digitalen Trends undThemen informieren und austauschen können. Das zuletzt diskutierteThema im März waren Chatbots -Programme, mit denen Nutzer zubestimmten Themen kommunizieren können. Zwischen diesem Impuls undder Umsetzung des Pilotprojekts, dem "ARAG Reiseassistenten", lagenkeine 14 Tage.Die Nutzung des "ARAG Reiseassistenten" ist einfach: FacebookMessenger App herunterladen und öffnen. Im Suchfeld "ARAGReiseassistent" eingeben und auswählen. Button "Jetzt loslegen"wählen und der Chatbot beginnt mit der Konversation über passendeARAG Reiseversicherungen.Das Chatbot-Pilotprojekt ist die neueste Maßnahme, mit welcher derARAG Konzern seine umfangreiche Digitalisierungs-Roadmap verfolgt.Bereits 2016 gab es hier zahlreiche Neuerungen, darunter die ARAGWallet-Card - eine digitale Servicekarte mit wichtigen Informationenund Kontaktdaten für das Smartphone. Auch mit der Einbettung vonalternativen Bezahlverfahren wie Kreditkarten und PayPal fürOnline-Kunden setzte der Konzern neue Standards im Markt. DerKunden-Chat rund um die Uhr gehört mittlerweile zum Standardservicedes Konzerns. Auch das ARAG Online-Schadentracking für Kunden undRechtsanwälte stößt auf starke Kundenresonanz. Seit Ende 2016erhalten Rechtsschutz- und Kompositkunden - neben der bereitsüblichen Schadennummer nun auch bei Abschluss ihres Vertrags dieVertragsnummer per SMS zugeschickt - sowie einen Link, der direkt undunkompliziert die Installation der ARAG Wallet-Card ermöglicht. DieKunden honorieren erkennbar die guten Onlineleistungen der ARAG: DerKundenbestand des ARAG Konzerns im Onlinebereich macht mittlerweilezehn Prozent des Gesamtbestands in Deutschland aus.Pressekontakt:Christian DannerPressesprecher ARAG SETelefon: 0211 963-2217Fax: 0211 963-2220E-Mail: christian.danner@arag.dewww.arag.comOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell