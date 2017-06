Neuer IHK-Abschluss für den Dienstleistungssektor

Hamburg (ots) - In enger Zusammenarbeit haben die DeutscheLufthansa AG, die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO e.V. und das ILS,Deutschlands größte Fernschule, ein neues Berufsbild für denDienstleistungssektor geschaffen. Der IHK-Abschluss "Fachberater/infür Servicemanagement" bietet ab sofort allen Flugbegleitern derLufthansa neue berufliche Perspektiven. Die Vorbereitung auf diePrüfung vor der Industrie- und Handelskammer in Frankfurt am Main,die die Rechtsvorschrift für dieses neue Fortbildungsprofil erlassenhat, erfolgt im zeitlich flexiblen Fernstudium. Ab Juni 2017 stehtder 15-monatige ILS-Fernlehrgang den Mitarbeitern allerDienstleistungsunternehmen in Deutschland zur Verfügung.Lufthansa setzt erneut auf das ILS als WeiterbildungspartnerBereits zum zweiten Mal setzt Lufthansa auf das ILS alsWeiterbildungspartner, wenn es um die Entwicklung eines neuenBerufsbildes mit IHK-Abschluss geht. ILS-Geschäftsführer Ingo Karstenschätzt die Zusammenarbeit insbesondere aufgrund der Innovationskraftder gemeinsam entwickelten Fortbildungen. "So wie vor Jahren derIndustriemeister Luftfahrttechnik hat jetzt der Fachberater fürServicemanagement das Potenzial, neue Maßstäbe in derMitarbeiterqualifikation zu setzen", prognostiziert Ingo Karsten.Für die Lufthansa ist das moderne Fernstudium des ILS einErfolgsgarant. "Das ILS bereitet nachweislich erfolgreich auföffentlich-rechtliche und staatliche Abschlüsse vor - dieseSicherheit ist uns für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterwichtig", betont Michael Knauf, Leiter des Lufthansa-KabinenpersonalsMünchen. Dazu kommt der moderne Online-Service, den das ILS allenFernstudierenden bietet. "Das flexible Betreuungskonzept des ILSpasst hervorragend zu den Ansprüchen unserer Flugbegleiterinnen undFlugbegleiter an eine Fortbildung parallel zum Beruf", so MichaelKnauf.Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) begrüßt, dass mitdem anerkannten Berufsbild eines ihrer Gründungsziele erreicht ist.Die UFO forderte von Beginn an die Verbesserung derberufsspezifischen Qualifikation der in der Zivilluftfahrteingesetzten Flugbegleiter. Der Fachberater-Abschluss erleichtertFlugbegleiterinnen und Flugbegleitern in Zukunft, zwischenverschiedenen Airlines zu wechseln und auf dem Arbeitsmarktattraktive Karrieremöglichkeiten zu nutzen. "Im Jahr 25 nach Gründungder Unabhängigen Flugbegleiter Organisation haben wir einen wichtigenMeilenstein für unseren Beruf erreicht. Mit diesem Fortbildungsprofilwird das Ansehen von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern insgesamtgesteigert und die Professionalisierung unseres Berufs alsSpezialisten in komplexen Dienstleistungstätigkeiten deutlichvorangetrieben", so Christoph Drescher, UFO-Vorstand fürBerufspolitik.Zusatzqualifikation für alle ServiceberufeDer neue IHK-Abschluss ist nicht nur für den Luftverkehr vongroßem Interesse, sondern auch für den Bahnverkehr, die Schifffahrt,das Event- und Veranstaltungsmanagement, die Schutz- undSicherheitsbranche, die Gastronomie und Hotellerie sowie für dasproduktbegleitende Dienstleistungsumfeld von Industrie- undGewerbebetrieben. "Diese branchenübergreifende Aufstiegsfortbildungbietet allen Beschäftigten in Serviceberufen erstmalig dieMöglichkeit, als Experte die nächste Karrierestufe zu erreichen",betont Ingo Karsten.Mit dem Fachberater für Servicemanagement (IHK) ist somit einanerkanntes Berufsbild für den gesamten Dienstleistungssektorentstanden. Die Aufstiegsqualifizierung vermittelt Kompetenzen in denBereichen Servicemanagement, betriebswirtschaftliches Handeln,Kommunikation und Konfliktmanagement sowie Mitarbeiterführung undProjektmanagement. Ab sofort kann sich jeder, der im Dienstleistungssektor arbeitet, für den 15-monatigen ILS-Fernlehrgang anmelden. Klasse auf allen fünf Kontinenten.Das ILS ist als erstes Fernlehrinstitut in Deutschland nach derinternationalen Qualitätsnorm "ISO 29990 Lerndienstleistungen für dieAus- und Weiterbildung - Grundlegende Anforderungen anDienstleistende" zertifiziert und übernimmt damit eine Vorreiterrollein der gesamten Branche. Als bundesweit zugelassener Träger für dieFörderung der beruflichen Weiterbildung bietet das ILS zudem diemeisten nach AZAV zugelassenen Fernlehrgänge an. 200 feste und mehrals 600 freie Mitarbeiter kümmern sich beständig um die Entwicklungneuer Fernlehrgänge und die intensive Betreuung von über 80.000Teilnehmern pro Jahr. Zum Service gehört auch dasOnline-Studienzentrum, das allen Fernstudierenden kostenlos zurVerfügung steht. Hier findet man neben unterstützendenLernprogrammen, aktuellen Informationen sowie betreuten Chats undForen auch die Möglichkeit, sich schnell und einfach mit den Tutorenund Kommilitonen auszutauschen. Das ILS ist Teil der Stuttgarter Klett Gruppe.