Neuer IDTechEx-Bericht zeigt, dass Wearables bei unauffälligem Wachstum jetzt über 50 Milliarden Dollar pro Jahr wert sind

Boston (ots/PRNewswire) - Der neueste Bericht von IDTechEx zudiesem Thema hat ergeben, dass tragbare Technologieprodukte im Jahr2019 einen Wert von über 50 Milliarden Dollar haben werden.Tatsächlich hat sich die Gesamtmarktgröße seit 2014 verdoppelt undmacht Wearables zu einem der beständigsten Märkte fürUnterhaltungselektronik in den letzten 5 Jahren. Im Jahr 2019 warendie Schlagzeilen jedoch weniger häufig, die Investitionen sindkonzentrierter geworden, und im Allgemeinen ist der Hype um Wearablesfast verblasst. Die umfassendste Studie von IDTechEx überWearable-Technologie untersucht, wie sich dieser Sektor in denletzten Jahren entwickelt hat und wie sich die Dinge im kommendenJahrzehnt ändern werden. Der Bericht "Wearable Technology Forecasts2019-2029 (https://www.idtechex.com/en/research-report/wearable-technology-forecasts-2019-2029/680)" ist unter www.IDTechEx.com/wearablezu finden.Im Bericht wird beschrieben, wie das Wachstum in den letzten fünfJahren von mehreren wichtigen Produkttypen getrieben wurde, darunterSmartwatches, Geräte zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM),Hörgeräte, Kopfhörer und AR, VR & MR. Der Bericht untersucht jedendieser Sektoren im Detail und liefert Bewertungen und Marktdaten überalle wichtigen Akteure, die Technologie und die aktuellen Themen fürjeden Produktbereich. Darüber hinaus gab es in dieser Zeit viele neueArten von tragbaren Technologieprodukten, die von neuen Artenelektronischer Hautpflaster über intelligente Kleidung auf der Basisvon elektronischen Textilien bis hin zu anderen neuen Formfaktorenfür Wearables von intelligenten Schuhen über Ringe bis hin zuStirnbändern reichen. Bei der Beurteilung von 48 verschiedenenProdukttypen ist der IDTechEx-Bericht einzigartig in seiner Abdeckungaller tragbaren Elektronikprodukte.Der Bericht betrachtet die Technologielandschaft für Wearables alsSumme ihrer Teile. Die Kapitel des Berichts konzentrieren sich aufdie einzelnen Produktbereiche innerhalb des viel umfassenderen ThemasWearables. In diesen Produktbereichen lässt sich der umfangreichsteVergleich ziehen, mit diskreten Gruppen von Akteuren, Themen,Technologie und Fortschritt sowie relativ geringen Überschneidungenund Wettbewerb zwischen den Sektoren. Jedes Kapitel des Berichtsbefasst sich mit einem anderen Sektor, darunter Smartwatch undFitness-Tracker, Smart-Brillen (einschließlich VR, AR & MR),Hörgeräte (einschließlich Kopfhörer und Hörgeräte), Smart-Clothingund E-Textilien, elektronische Hautpflaster und Übersichten zuverschiedenen anderen Themen. Durch die Erforschung des Themas in denletzten zehn Jahren ist IDTechEx auf Tausende von verschiedenenUnternehmen gestoßen (z. B. durch die Pflege einer Datenbank mit über1200 Unternehmen), hat mehrere hundert dieser Unternehmen vor Ortbesucht, persönliche Gespräche und Telefoninterviews geführt und diewichtigsten Daten aus vielen dieser Gespräche in den Berichtaufgenommen.Der Ansatz, nach Sektoren zu schauen, aber dann das Gesamtbild zubetrachten, wie diese unter dem Banner "Wearables" einzuordnen sind,zeigt einige sehr interessante Trends der letzten Jahre auf. IDTechExverfolgt beispielsweise eine Reihe relevanter Metriken, um den "Standder Branche" zu verstehen, darunter Suchtrends, Patenttendenzen,Investitionsdaten (Finanzierung und Anzahl von Finanzierungsrunden),Anzahl der Produkteinführungen sowie wichtige Umsatz- undProduktversanddaten über jede der 48 im Bericht enthaltenenProduktprognoselinien hinweg. Bei der Aggregierung vonTrendindikatoren ist die klare Hype-Kurve für Wearables zu sehen, die2015 ihren Höhepunkt erreichte und seitdem sinkt. Diese Hype-Kurvekorreliert tatsächlich relativ gut mit der Wachstumsrate in dergesamten Branche und stieg zwischen 2014 und 2015 auf einenWachstumshöchstwert von 36 %, fällt seither aber auf den Bereich von10-20 % pro Jahr. Trotz des deutlich reduzierten Hypes hat dasWachstum jedoch zu einer Verdoppelung des Jahresumsatzes der Branchein dieser Zeit geführt. Diese Daten sind in der obigen Abbildungzusammengefasst.Trotz der Verschiebung der Aufmerksamkeit an anderer Stelle stelltder Bericht von IDTechEx fest, dass tragbare Technologieprodukteweiterhin ein ausgezeichnetes nachhaltiges Wachstum verzeichnen undjedes Jahr Milliarden von Dollar an neuen Einnahmen generieren.Weitere Informationen über den Bericht, sein Inhaltsverzeichnis, dieAuflistung der genannten Unternehmen, Prognosedatenbanken und-methoden, wichtige Erkenntnisse und andere relevante Informationenerhalten Sie auf der Berichtsseite auf der IDTechEx-Websitewww.IDTechEx.com/wearables oder per E-Mail an research@idtechex.com(file://10.86.178.61/TempXE/research@idtechex.com).Um mehr über die Wearable Technology-Forschung von IDTechEx zuerfahren, besuchen Sie www.IDTechEx.com/Research/WT. Um mit anderenzu diesem Thema in Kontakt zu treten, besuchen Sie die von IDTechExEvents organisierte Veranstaltung Wearable USA - Applications andCommercialization, vom 20. bis 21. November 2019 in Santa Clara, USA www.WearableUSA.tech.