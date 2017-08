Unterföhring (ots) - "Promi Big Brother" legt kräftig zu undpunktet am späten Abend in SAT.1 mit einem neuen Höchstwert von 15,8Prozent Marktanteil (14-49 Jahre). Rausgewählt: Nach der vertagtenEntscheidung vom Sonntag müssen bei "Promi Big Brother" am spätenMontagabend gleich zwei Bewohner das Haus verlassen: Im ersten Votingzu Beginn heißt es für Luxus-Lady Claudia Obert Abschied nehmen,während Eloy de Jong noch bleiben darf. Schutzlose Frauen: Nachdemdie Bewohner sich gegenseitig mit ihrer Stimme "schützen" konnten,bleiben für die zweite Telefonabstimmung mit Sarah Kern, EvelynBurdecki und Milo Moiré nur die drei weiblichen Bewohner übrig. DieZuschauer schicken Designerin Sarah Kern nach Hause.So lief die Liveshow: Die Promis müssen im "Alles" und im "Nichts"jeweils alle Bewohner nach absteigendem Prominentenstatus einteilen.Für jede Übereinstimmung der Bereiche gibt es eine Münze - die magereAusbeute: eine von neun. Dann dürfen sich die "Alles"-Bewohner überVideo-Botschaften ihrer Liebsten freuen. Bei Eloy de Jong kullern dieTränen, seine Tochter kann schwimmen. Nur Steffen von der Beeck gehtleer aus - wie im Live-Duell später. Dort treten Willi Herren undEvelyn Burdecki gegen ihre "Alles"-Mitbewohner Milo Moiré und Steffenan und gewinnen. Das bedeutet für die Performance-Künstlerin und denEx-Freund von Jenny Elvers sofort ab ins "Nichts" - und einesturmfreie Nacht für Willi und Evelyn ...Das sagen die Bewohner nach ihrem AuszugClaudia Obert: "Ich wollte die Trophäe, den Sieg und die Kohle mitnach Hause nehmen! Aber das hat nicht geklappt. Ich habe das Gefühl,die haben alle meine Witzle nicht verstanden."Sarah Kern: "Ich glaube, die haben intern gedacht, die Sarah istso stark, die muss man nicht schützen. Darin lag die Katastrophe. Ichhabe echt nicht damit gerechnet und jetzt bin ich raus! Ich freuemich am meisten auf meinen Freund, meine Familie und meine Kinder."Aktuelle Bewohner im "Alles":Evelyn Burdecki, Willi HerrenAktuelle Bewohner im "Nichts":Jens Hilbert, Dominik Bruntner, Eloy de Jong, Milo Moiré, Steffen vonder BeeckInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 11. August, bis Freitag, 25. August,täglich in SAT.1- täglich live um 22:15 Uhr- Finale am Freitag, 25. August, live um 20:15 UhrBasis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 22.08.2017 (vorläufig gewichtet: 21.08.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell