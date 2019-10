Neuer Heizspiegel: In energetisch sanierten Häusern kostet Heizen nur halb so viel / Abrechnung 2018: Heizöl wieder teurer, Erdgas und Wärmepumpe am günstigsten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Heizöl NYMEX":

Berlin (ots) -Prognose für 2019: Heizkosten steigen700 Euro - so hoch waren die durchschnittlichen Heizkosten in einer 70Quadratmeter großen Vergleichswohnung im vergangenen Jahr. Vor allem aufgrunddes Sanierungsstandes gibt es jedoch große Unterschiede. Während Bewohner inenergetisch guten Häusern im Schnitt 470 Euro zahlten, war es in energetischschlechteren Häusern mehr als doppelt so viel: 980 Euro. Das zeigt derHeizspiegel für Deutschland 2019, den die gemeinnützige Beratungsgesellschaftco2online heute im Auftrag des Bundesumweltministeriums und in Zusammenarbeitmit dem Deutschen Mieterbund e. V. sowie dem Verband kommunaler Unternehmen e.V. im Rahmen der Kampagne "Mein Klimaschutz" veröffentlicht hat.Verbraucher können auf www.heizspiegel.de und www.mieterbund.de kostenlos undmit geringem Aufwand prüfen, wo sie mit ihren Heizkosten im Vergleich zuähnlichen Haushalten stehen. Auch der Heizspiegel-Flyer ermöglicht eine ersteEinschätzung. Dieser ist bundesweit bei vielen Mietervereinen, Stadtwerken sowieStädten und Gemeinden erhältlich.Heizen mit Heizöl 2018 nochmal teurerHeizöl ist der einzige Energieträger, bei dem die Preise im vergangenenKalenderjahr deutlich gestiegen sind. In der 70 Quadratmeter großenVergleichswohnung mit Heizöl-Zentralheizung zahlten Bewohner im Schnitt 845Euro. Das sind 95 Euro mehr als im Jahr davor - ein Anstieg von mehr als 10Prozent. Ein Grund mehr für Verbraucher, die Ölheizung zu tauschen und aufklimafreundlichere Alternativen zu setzen. Die durchschnittlichen Kosten in derVergleichswohnung mit Erdgas-Zentralheizung sanken auf 700 Euro (minus 50 Euro).Bei Fernwärme waren es 860 Euro (minus 35 Euro). Dies lag vor allem daran, dasses 2018 deutlich milder war als im Jahr davor. In Häusern mit Wärmepumpe wurden685 Euro gezahlt (erstmals berücksichtigt).Prognose 2019: Heizkosten steigenTrotz leicht sinkender Heizöl-Preise werden die Heizkosten von ölbeheiztenHäusern in diesem Jahr voraussichtlich auf dem hohen Niveau von 2018 bleiben.Grund dafür ist die etwas kältere Witterung. Bei allen anderen Heizungsartenmüssen Verbraucher dagegen mit etwas höheren Kosten als 2018 rechnen: In Häusernmit Erdgasheizung dürften die Heizkosten um rund 5 Prozent steigen, beiFernwärme um 6 Prozent, bei Wärmepumpen um 3 Prozent.Sanierungsstand: wichtigster Faktor für Heizkosten und Klimaschutz"Wenn es um Heizkosten geht, schauen viele nur auf die Entwicklung derEnergiepreise und auf das Wetter. Dabei ist der Sanierungsstand eines Hauses derentscheidende Faktor für Heizkosten und den Klimaschutz", sagt Tanja Loitz,Geschäftsführerin von co2online. "In einem energetisch schlechteren Haus sinddie Heizkosten im Schnitt mehr als doppelt so hoch wie in einem energetischguten Haus."Auch die CO2-Emissionen sind in sanierten Gebäuden deutlich geringer. In einemenergetisch sanierten Mehrfamilienhaus mit Erdgas-Zentralheizung entstehen ineiner 70-Quadratmeter-Wohnung pro Jahr etwa 1,5 Tonnen klimaschädliches CO2durchs Heizen. In einem energetisch schlechteren Gebäude sind es im Schnitt 3,8Tonnen. Um diesen CO2-Unterschied zu kompensieren, müssten rund 200 Bäumezusätzlich gepflanzt werden.Mieterbund: Mieter können eigenes Einsparpotenzial nutzenMieter haben zwar wenig Einfluss auf den Sanierungsstand eines Hauses, dennochkönnen sie in vielen Fällen ihre Heizkosten senken. Darauf weistMieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten hin: "Für Mieter wird es immerwichtiger, den Heizenergieverbrauch ihres Hauses richtig einzuschätzen und durchcleveres Heizen ihr eigenes Sparpotenzial zu erkennen und zu nutzen. DerHeizspiegel hilft dabei. Mit ihm finden Mieter online genau heraus, wie viel siein der eigenen Wohnung sparen können - und wie das geht."Rechner für Heizkosten und Tipps zum SparenMit einem kostenlosen Heizkostenrechner erfahren Mieter und Eigentümer aufwww.heizspiegel.de, wie ihre Wohnung oder ihr Haus bei Heizkosten undHeizenergieverbrauch abschneidet. Außerdem finden sie dort zahlreiche Tipps zumSenken ihrer Heizkosten.Weitere Daten und Hintergründe zum HeizspiegelWas ist die Vergleichswohnung?Als Vergleichswohnung wird eine 70 Quadratmeter große Wohnung bezeichnet, die ineinem 501 bis 1.000 Quadratmeter großen, durchschnittlichen Mehrfamilienhausliegt. Falls nicht anders angegeben, wird sie zentral mit Erdgas beheizt.Warum wurden Wärmepumpen in den Heizspiegel aufgenommen?Wärmepumpen kommen inzwischen bei jedem vierten Neubau zum Einsatz. Deshalbwurden sie in diesem Jahr zum ersten Mal in den Heizspiegel aufgenommen. AndereEnergieträger/Heizsysteme wie Biomasse- und Nachtspeicherheizungen werdendeutlich seltener genutzt und sind darum bisher nicht Teil derHeizspiegel-Auswertung.Wie wird die Prognose für 2019 berechnet?Die Prognose von co2online für 2019 berücksichtigt wetterbedingte Veränderungenund die Entwicklung der Energiepreise.- Die Temperaturen in der Heizperiode 2019 werden im Vergleich zumVorjahr voraussichtlich um 2 Prozent niedriger sein. Damitsteigt der Heizenergiebedarf, vor allem in weniger gut saniertenHäusern.- Die mittleren Energiepreise entwickeln sich aktuellunterschiedlich: Der Heizölpreis sinkt voraussichtlich um 2Prozent. Allerdings unterliegt dieser Preis starkenSchwankungen, da er von politischen Entwicklungen und deminternationalen Markt abhängig ist. Bei allen anderenEnergieträgern sind 2019 im Schnitt steigende Preise zuerwarten: Bei Erdgas beträgt der Anstieg voraussichtlich 3,5Prozent, bei Fernwärme 4 Prozent und bei Wärmepumpen (Strommix)3 Prozent.Welchen Einfluss haben die Emissionswerte verschiedener Energieträger undHeizsysteme auf die CO2-Emissionen eines Hauses?Energieträger beziehungsweise Heizsysteme haben unterschiedlicheCO2-Emissionswerte. Das heißt: Pro Kilowattstunde (kWh) erzeugter Heizwärmeentstehen unterschiedliche Mengen klimaschädliches CO2*:- Wärmepumpe: 170 g/kWh- Fernwärme: 198 g/kWh- Erdgas: 250 g/kWh- Heizöl: 319 g/kWh* Mit CO2 sind immer CO2-Äquivalente gemeint. Der CO2-Emissionswert für denWärmepumpen-Strommix beträgt 524 g/kWh. Da Wärmepumpen mit jeder eingesetztenKilowattstunde Strom in der Regel 2,5 bis 3,5 Kilowattstunden Wärme erzeugen,entsteht ein niedrigerer Emissionswert für Heizwärme. Mit dem zunehmendenAnstieg des erneuerbaren Stromanteils verbessert sich auch der Emissionswert derWärmepumpen weiter. Daten: GEMIS 4.95 / 5.0, UBA, www.heizspiegel.deÖl-Heizungen schneiden hier also vergleichsweise schlecht ab. Hinzu kommt, dassölbeheizte Häuser im Schnitt älter sind und über schlechtere Energiestandardsverfügen als Häuser mit Erdgas-, Fernwärme- oder Wärmepumpenheizung. Deshalbhaben sie oft auch noch einen vergleichsweise hohen Heizenergiebedarf.Wie wird die Spanne der Heizkosten berechnet?Die Spanne der Heizkosten ergibt sich aus einem Vergleich derHeizspiegel-Kategorien "niedrig" und "erhöht". Dabei werden die in derjeweiligen Kategorie angegebenen Kosten pro Quadratmeter mit 70 multipliziert(Größe der Vergleichswohnung). Für das Abrechnungsjahr 2018 ergeben sichfolgende Spannen:- Erdgas: 470 bis 980 Euro- Heizöl: 590 bis 1.175 Euro- Fernwärme: 580 bis 1.335 Euro- Wärmepumpe: 485 bis 1.360 EuroHäuser mit Wärmepumpen sind im Schnitt moderner als Häuser, die mit Erdgas,Fernwärme oder Heizöl beheizt werden. Sie haben einen besseren Effizienzstandardund dadurch einen geringeren Verbrauch. Der Heizspiegel zeigt aber auch einebesonders große Kostenspanne bei Wärmepumpen. Dies liegt vermutlich daran, dasszwar viele Wärmepumpen sehr gut arbeiten - allerdings auch viele noch nichtoptimal laufen. Hausbesitzer mit hohen Wärmepumpen-Kosten können zunächst dieJahresarbeitszahl ermitteln. Wird aus dem eingesetzten Strom nicht mindestens2,5 Mal so viel Heizwärme gewonnen, sollte ein Energieberater die Anlage prüfen.Über den Heizspiegel für Deutschland und seine VergleichswerteDer Heizspiegel für Deutschland (https://www.heizspiegel.de/) ist ein Projektvon co2online, unterstützt durch die Kampagne "Mein Klimaschutz" im Auftrag desBundesumweltministeriums. Er entsteht in Kooperation mit dem DeutschenMieterbund e. V. sowie dem Verband kommunaler Unternehmen e.V. und wird seit2005 jedes Jahr von co2online realisiert.Der Heizspiegel lässt sich auf Wohngebäude anwenden, die zentral mit Erdgas,Heizöl, Fernwärme oder Wärmepumpe beheizt werden. In den Vergleichswerten sinddie Anteile für Raumwärme (Heizen) und für die Warmwasserbereitung enthalten.Für den Heizspiegel 2019 hat co2online 102.610 Gebäudedaten zentral beheizterWohngebäude aus ganz Deutschland ausgewertet.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" ist eine Mitmachkampagne realisiert von co2online im Auftragdes Bundesumweltministeriums. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online(https://www.co2online.de) setzt sich für die Senkung des klimaschädlichenCO2-Ausstoßes ein. Seit 2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexpertenprivaten Haushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren.Über den Deutschen Mieterbund (DMB)Der Deutsche Mieterbund e. V. (https://www.mieterbund.de) ist dieInteressenvertretung aller Mieterinnen und Mieter in Deutschland. Dem DeutschenMieterbund sind rund 320 örtliche Mietervereine angeschlossen, die an mehr als500 Orten in ganz Deutschland ihre Mitglieder in mietrechtlichen Fragen beratenund unterstützen.Über den Verband kommunaler Unternehmen (VKU)Der Verband kommunaler Unternehmen e.V. (https://www.vku.de) ist dieInteressenvertretung der kommunalen Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft inDeutschland. Im VKU sind rund 1.500 Unternehmen organisiert.Hinweis an die RedaktionenBei der Berichterstattung über den Heizspiegel können Sie folgende Angebotekostenlos verwenden:- Pressefotos- Heizspiegel-Tabellen- Infografiken zum Thema Heizen- Heizspiegel-FlyerEinzelheiten dazu finden Sie auf www.heizspiegel.de/presse.Kontakt co2online:Sophie Fabriciusco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstraße 910829 BerlinTel: 030 / 36 99 61 - 27E-Mail: sophie.fabricius@co2online.dewww.heizspiegel.deKontakt DMB:Ulrich RopertzDeutscher MieterbundLittenstraße 1010179 BerlinTel.: 030 / 223 23 35E-Mail: ulrich.ropertz@mieterbund.dewww.mieterbund.deKontakt VKU:Alexander SewohlVerband kommunaler Unternehmen e.V.Invalidenstraße 9110115 BerlinTel.: 030 / 585 80 - 208E-Mail: sewohl@vku.dewww.vku.deOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell