Baden-Baden (ots) - Mit ihrer "Harry Potter"-Serie führte JoanneK. Rowling bereits die offiziellen deutschen Bestsellerlisten derJahre 2000, 2001, 2003, 2005 und 2007 an. Nun räumt die Kultautorinerneut ab: "Harry Potter und das verwunschene Kind" ist hierzulandedas meistverkaufte Buch 2016 und erobert Platz eins derBelletristik-Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment. Dieenglischsprachige Originalausgabe, "Harry Potter and the CursedChild", notiert zusätzlich an dritter Stelle.Insgesamt sechs der Top 10-Romane wurden von Frauen verfasst.Besonders erfolgreich ist die ebenfalls aus Großbritannien stammendeJojo Moyes. Dank ihren Büchern "Über uns der Himmel, unter uns dasMeer" (zwei), "Ein ganzes halbes Jahr" (vier) und "Ein ganz neuesLeben" (sieben) ist sie starke drei Mal im Ranking platziert, dasHardcover- und Taschenbuch-Titel gleichermaßen berücksichtigt.Krimi-Spezialistin Rita Falk ("Leberkäsjunkie") komplettiert dasPodium.Im Sachbuch- und Ratgeber-Bereich führt kein Weg am "BürgerlichenGesetzbuch" vorbei. Die Silbermedaille sichert sich Motivations-CoachJohn Strelecky, der in "Das Café am Rande der Welt" über den Sinn desLebens nachdenkt. Forstwirt Peter Wohlleben holt zum Doppelschlagaus: Seine Naturbeobachtungen "Das geheime Leben der Bäume" und "DasSeelenleben der Tiere" rangieren auf den Positionen drei und zehn.Der Sieger der beiden Vorjahre, "Darm mit Charme" (Giulia Enders,vier), verkauft sich weiterhin prima.Basis der Jahresauswertung sind die Kalenderwochen 01.2016 biseinschließlich 50.2016.GfK Entertainment ermittelt die deutschen Bestsellerlisten,betreibt Marktforschung und ist Partner des Börsenvereins desDeutschen Buchhandels. Neben dem deutschen Buchmarkt werden vieleweitere Länder abgedeckt, unter anderem die Schweiz, Österreich,Frankreich, Italien, Spanien und Brasilien.