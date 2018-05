Neuer Guinness Weltrekord: Parade mit 632 Autos feiert den 70. Geburtstag von Land Rover

Kronberg (ots) -- Über 1500 Fans und Fahrer mit 632 Fahrzeuge kommen zum LandRover-Geburtstag- Modelle aus 70 Jahren dabei - von Land Rover Serie I bis RangeRover Velar- Filmstars Heino Ferch und Kostja Ullmann mit der Paradeunterwegs- Guinness World Records überwacht die Einhaltung der strengenKriterien- Jaguar Land Rover zeigt breites Programm auf der ABENTEUER &ALLRAD- Offroad-Parcours und Qualifikationscamp zur nächsten Land RoverExperienceTour 2019Der Weltrekord ist geknackt: Zum 70. Geburtstag von Land Roverrollt eine Parade mit 632 Fahrzeugen der britischen 4x4-Marke durchBad Kissingen. Im Vorfeld der weltgrößten Offroad-Messe ABENTEUER &ALLRAD hatte Land Rover Kunden und Fans zu einer spektakulären Aktioneingeladen - und die Resonanz war gewaltig. 632 Fahrzeuge mitinsgesamt über 1500 Teilnehmern kamen nach Unterfranken - vom LandRover der Serie I aus den Nachkriegsjahren bis zum brandneuen RangeRover Velar. Sie bildeten eine mehr als sieben Kilometer langeParade, die von Filmstar Heino Ferch in seinem Land Rover Defenderund Kostja Ullmann im Range Rover Evoque Cabriolet angeführt wurde.Guinness World Records sendete eine Jurorin aus dem Headquarter inLondon, die mit weiteren unabhängigen Schiedsrichtern die Einhaltungdes strengen Reglements überwachte. Sie bestätigte anschließend denWeltrekord: Land Rover Deutschland hat die längste Land Rover-Paradeder Welt auf die Räder gestellt und damit im Jubiläumsjahr einenweiteren Meilenstein in der sieben Jahrzehnte währenden Geschichtevon Abenteuer und Rekorden gesetzt.Seit Jahresbeginn feiert Land Rover in aller Welt seinMarkenjubiläum: Am 30. April 1948 wurde der erste Land Rover auf derAmsterdam Motor Show dem Publikum vorgestellt. Was in denNachkriegsjahren bescheiden begann, hat sich in 70 Jahren zu einerglobalen Erfolgsstory entwickelt: Land Rover zählt heute zu denbekanntesten und renommiertesten Marken der Automobilwelt und hat vorallem den Allradmarkt immer wieder mit wegweisenden Innovationenbereichert.Nach Festen und Aktionen in vielen Ländern sowie dem World LandRover Day am Jubiläumstag 30. April steuerte nun Land Rover inDeutschland auf seinen Höhepunkt des Geburtsjahres hin: denWeltrekordversuch der längsten Land Rover-Parade der Welt in BadKissingen. 2014 hatten sich in Portugal genau 516 Fahrzeuge zu einemKorso im Zeichen von Land Rover versammelt und den bestehendenGuinness Weltrekord aufgestellt.Um diese Bestmarke zu verbessern, waren monatelange Vorbereitungennötig. Schließlich sind die von Guinness World Records definiertenAnforderungen streng. So müssen alle Fahrzeuge in der langen Paradeständig in Bewegung sein - und sie darf keine Lücken zeigen, diegrößer als zwei Fahrzeuglängen sind. Für die Teilnehmer wurde extraein Handbuch vorbereitet, um sie mit den Kriterien vertraut zumachen. Während der Parade informierte eine eigene Radiostation dieTeilnehmer über den Verlauf.Als Bühne für den Weltrekordversuch bot sich die größteOffroad-Messe der Welt an: Schließlich ist Land Rover auf derABENTEUER & ALLRAD in Bad Kissingen Jahr für Jahr mit der größtenPräsentation aller Marken vertreten. Die Messe selbst ebenso wie dieStadt Bad Kissingen unterstützte ebenfalls tatkräftig dasambitionierte Rekordprojekt von Land Rover.Dem Aufruf zur Teilnahme an diesem historischen Ereignis folgtenbis zum Stichtag 632 Besitzer eines Land Rover: Mehrere Hundert davonwaren Vertreter der klassischen Serien I bis III des Land Rover unddes kernigen Defender. Sie erhielten Gesellschaft von den LandRover-Modellen Discovery, Discovery Sport und Freelander und auch vonallen vier Range Rover-Baureihen: Range Rover, Range Rover Sport,Evoque und Velar.Klassische Fahrzeuge und ein imposantes Defender-Sondermodell Ausdem bunten Modellportfolio über 70 Jahre Markengeschichte ragteneinige Fahrzeuge besonders heraus: so ein Land Rover der Serie I ausdem Baujahr 1949, Range Rover Classic-Modelle aus den 1970er-Jahrenoder das imposante Sondermodell Defender Works V8, das die britischeMarke in einer exklusiven Edition zum 70-jährigen Jubiläum aufgelegthat.Ebenfalls prominent besetzt waren mehrere Plätze in denParade-Fahrzeugen. So führte etwa TV- und Kinostar Heino Ferch denKorso in seinem privaten Land Rover Defender an. Er war begeistertvon der Feier: "Ich bin seit vielen Jahren Land Rover Fan und findedie Aktion zum 70. Geburtstag großartig! Hunderte Menschen zubegeistern, mit ihren eigenen Autos nach Bad Kissingen zu kommen -das schafft nicht jede Marke!", so Ferch. Schauspieler Kostja Ullmannnahm in einem Range Rover Evoque Cabriolet Platz, während derOberbürgermeister von Bad Kissingen, Kay Blankenburg, ebenfalls Teildes historischen Tages war. Vonseiten Jaguar Land Rover verstärktenunter anderem Marketingdirektor Christian Löer und Dag Rogge, LeiterLand Rover Experience Deutschland, die Parade.Insgesamt brachte das Ereignis mehr als 1500 Besitzer, Fans undFreunde von Land Rover in Bad Kissingen zusammen. Und alle musstenhochkonzentriert sein, damit der Weltrekord gelingen konnte.Sämtliche Teilnehmer zeigten große Disziplin und hohes Engagement, umdie Schiedsrichter von Guinness World Records zu überzeugen. DieJuroren nutzten beispielsweise Drohnen-Aufnahmen, um den richtigenAbstand der Fahrzeuge zu überprüfen. Land Rover musste darüber hinausweitere unabhängige Schiedsrichter und Marshalls stellen, um denAnforderungen von Guinness World Records gerecht zu werden.Das gelungene Zusammenspiel vieler Beteiligter brachte dann dasersehnte Ergebnis: Ein neuer Weltrekord für die längste LandRover-Parade ist seit dem 30. Mai 2018 Realität. Für die Fahrer undBesitzer hieß das jedoch nicht nur Gewissheit, Teil eineshistorischen Ereignisses zu sein. Ihre Teilnahme wird zudem mit einerUrkunde bestätigt - auch ein entsprechender Aufkleber und einFan-Shirt gehören zum Weltrekordpaket. Unter allen Teilnehmern wurdeferner im Anschluss an die Parade eine Land Rover Experience-Reisenach Kreta verlost. Food-Trucks, Grillspezialitäten und gut besuchteAutogrammstunden mit Heino Ferch und Kostja Ullmann rundeten diesenTeil der Veranstaltung ab.Vom Land Rover Campground direkt auf die weltgrößte Offroad-MesseFür die zum Teil über Hunderte Kilometer angereisten Parade-Pilotenlohnte sich die Fahrt nach Bad Kissingen in mehrfacher Hinsicht. Dennfür viele hatten die Briten eine Übernachtungsmöglichkeit imexklusiven Land Rover Campground geschaffen. Von hier aus führte sieam nächsten Tag ein kurzer Weg auf die ABENTEUER & ALLRAD - auchEintrittskarten für die Messe gehörten zum Teilnehmerpaket.Auf der weltgrößten Offroad-Ausstellung erwartet die Besucher indiesem Jahr wieder eine umfangreiche Präsentation von Jaguar LandRover: Schon traditionell belegen die Briten die größte Fläche desFreigeländes in der unterfränkischen Kurstadt. Hier zeigt Land Rovernicht allein Modelle und Technologien, die ABENTEUER & ALLRAD istzugleich Schauplatz eines Qualifikationscamps für die kommende LandRover Experience Tour, die 2019 ins südliche Afrika führen wird. AmSteuer mehrerer Land Rover Discovery Td6 müssen die abenteuerlustigenBewerber für einen Tour-Platz ihr fahrerisches Können unter Beweisstellen - in zahlreichen anderen Aufgaben sind Aspekte wieGeschicklichkeit, Teamgeist oder Orientierungssinn gefragt.Der Land Rover Discovery zählt selbstverständlich auch zumFuhrpark, den die Besucher der noch bis Sonntag dauernden Messe aufdem Offroad-Parcours selbst testen können. Am Start über Stock undStein sind darüber hinaus unter anderem der Luxusliner Range Rover,das brandneue Avantgarde-SUV Range Rover Velar sowie der vielseitigeLand Rover Discovery Sport.Daneben zeigt Jaguar Land Rover in der Ausstellung der ABENTEUER &ALLRAD die ganze Breite seines 4x4-Modellprogramms. Zu sehen sind inBad Kissingen etwa die Jaguar-Vertreter F-PACE und E-PACE, der RangeRover als neue exklusive Shadow Edition oder das schicke Range RoverEvoque Cabriolet. Außergewöhnliche Exponate wie einAmbulanz-Discovery oder der eigens zur Versorgung und Begleitung derLand Rover Experience Tour gebaute Truck runden die vielfältigeMessepräsentation ab.Land Rover führt die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Jubiläumnatürlich auch nach dem geglückten Weltrekord im Rahmen der ABENTEUER& ALLRAD fort: unter anderem mit einer Fortsetzung derWeltrekord-Parade in digitaler Form. Bis zum 31. Oktober können Fansoder Fahrer auf der Seite www.landrover-parade.de das Foto eines LandRover oder Range Rover hochladen - und damit die Parade virtuellimmer weiter verlängern. Die Teilnahme ist unabhängig davon, ob manselbst ein Modell aus dem Haus Land Rover fährt oder besitzt: Esgenügt, Fan der britischen Marke zu sein und die Urheberrechte an demFoto zu besitzen. Unter allen Teilnehmern der digitalen Paradeverlost Land Rover ein Wochenende für drei Personen im Land RoverExperience Center in Wülfrath bei Düsseldorf - inklusive Anreise,Unterkunft und Fahrtraining für eine Person.Weitere Informationen und Fotos zur redaktionellen Nutzungerhalten Sie unter https://media.landrover.com/deInformationen zu Jaguar Land Rover erhalten Sie hier:www.jaguarlandrover.comhttp://twitter.com/jlr_newsBesuchen Sie uns auch bei Facebook und Instagram!http://facebook.com/landrover.dehttp://instagram.com/landroverdeAnmerkungen für die RedaktionLand RoverLand Rover entwickelt und produziert seit 1948 4x4-Fahrzeuge, diesich weltweit mit ihrer Geländetauglichkeit und ihrer großenBandbreite an Fähigkeiten einen unverwechselbaren Namen gemachthaben. Die Modellpalette umfasst die sechs Baureihen Discovery Sport,Discovery, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sportund Range Rover. 