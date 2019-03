Neuer Granitpilgern-Wanderweg im Mühlviertel

Finanztrends Video zu



LinzOberösterreich (ots) - Oberösterreichs Pilgerwege und spirituelle Wanderwegeerstmals in einer BroschüreImmer mehr Menschen folgen der Ursehnsucht ihres Herzens und machen sich auf denWeg, um zu sich selbst zu finden. Sie sind unterwegs auch auf Gottsuche.PilgerInnen beschränken sich bei ihrer Wegerfahrung meistens auf das Wenige, dasEinfache, das Reduzierte. Immer häufiger werden PilgerInnen dabei vonausgebildeten PilgerbegleiterInnen unterstützt. Diese geben Struktur undImpulse, eröffnen neue spirituelle Räume. Mit diesem Trend entsteht eine neueForm des Tourismus, die gleichzeitig zu den ältesten Formen des Reisens gehört.PilgerInnen wählen in Oberösterreich aus zahlreichen Wegen, von den Routen desJakobsweges bis hin zu spirituellen Wanderwegen, die aus dem Bedürfnis nachBesinnung und Einkehr in unserer Zeit entstanden sind. Auf Initiative derPilgerwege, der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich und des OberösterreichTourismus werden diese Pilgerwege erstmals in einer Broschüre dargestellt. 24Wege und Wegvarianten sind darin beschrieben und online aufwww.oberoesterreich.at/pilgern dargestellt.Dass es diese Angebote in Oberösterreich gibt, beruht auf dem persönlichenEngagement von Menschen, die Netzwerke schaffen, Projektideen entwickeln undumsetzen. Die Landes-Tourismusstrategie 2022 hat ein neues Verständnis vonTourismus als einer vernetzten Branche verankert, die in aktivem Austausch indas Gesamtsystem von Wirtschaft und Gesellschaft eingebunden ist. Daher ist eszukunftsweisend, dass sich auch beim Pilgern Interessensgruppen abstimmen undvernetzen - von der Kirche und den spirituellen WegbegleiterInnen überPilgerwege-Initiativen bis zu Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben.Auch neue Initiativen wie der Granitpilgern-Wanderweg greifen die spirituellenBedürfnisse der Menschen auf. Kraft- und Aussichtsplätze sowie Kirchlein undMarterl aus Stein säumen den neuen spirituellen Wanderweg im Oberen Mühlviertel.Unter dem Titel "Granitpilgern" kooperieren zehn Gemeinden sowie dutzendeGaststätten und Beherbergungsbetriebe, um die Region auch für den sanftenTourismus zu erschließen. Ab dem Ausgangspunkt in St. Martin, der durch einekünstlerische Granit-Skulptur markiert ist, sind auf dem Rundweg rund 90Kilometer in drei oder vier Tagesetappen zu bewältigen.Die ausführliche Presseunterlage "Urlaubstrend: Pilgern und spirituelles Wandern- Neuer Granitpilgern-Wanderweg im Mühlviertel" finden Sie untermedienservice.oberoesterreich.at (https://www.ots.at/redirect/muehlviertel) zumDownload.Kontakt:Oberösterreich Tourismus GmbHElisabeth Kierner, MScLeitung Media House & Marke0664-3030444elisabeth.kierner@oberoesterreich.atwww.oberoesterreich-tourismus.atOriginal-Content von: Oberösterreich Tourismus, übermittelt durch news aktuell