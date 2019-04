Neuer Golf 8 kommt zum Start in kleinerer Stückzahl

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der neue Golf 8, die nächste Generation des VW -Dauerbrenners, wird in diesem Jahr in kleinerer Stückzahl produziert als geplant.



Zum Marktstart im laufenden Jahr sollten über 10 000 Fahrzeuge von den Bändern rollen - ursprünglich geplant waren 80 000 Stück, wie das Nachrichtenmagazin "Spiegel" unter Berufung auf interne Papiere schrieb. Gründe seien Probleme mit der Software und der Elektronik. Demnach geht der neue Golf Ende des Jahres mit abgespeckter Technik an den Start, zahlreiche elektronische Funktionen sollten dagegen erst später laufen.

Bei VW sprach man von einer flacheren Anlaufkurve beim neuen Golf. Der bei der Kernmarke fürs Tagesgeschäft zuständige Manager Ralf Brandstätter hatte schon im März gesagt, bei der Einführung des Golf 8 laufe nicht alles rund. Für den geplanten Produktionsanlauf des Kassenschlagers vor Ende des Jahres sei noch viel zu tun, sagte er. Konzernchef Herbert Diess lobte auf der Plattform "Linkedin" kürzlich das Engagement und die "Intensität der Arbeit" der zuständigen Teams. Der Golf werde "im Volumensegment bei Vernetzung und Fahrerassistenz neue Maßstäbe setzen".

Auch der neue vollelektrische ID, dessen Produktion Ende 2019 in Zwickau startet, wird laut VW zum Produktionsstart einen "Erstumfang an Online-Funktionalitäten" erhalten. Updates sollten die Funktionen stetig erweitern./tst/DP/jha