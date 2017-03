Neuer GfK-Service für den Sortimentsbuchhandel erfolgreich gestartet

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

--------------------------------------------------------------Mehr zu BuchHandel KOMPAKThttp://ots.de/5hzTG--------------------------------------------------------------Baden-Baden (ots) - Warengruppenspezifische Entwicklungen, Datenzum Käuferverhalten, Einblicke in unterschiedliche Themenbereiche:"BuchHandel KOMPAKT" bietet Sortimentsbuchhändlern einen360-Grad-Überblick über den deutschen Buchmarkt. Der neue Service vonGfK Entertainment richtet sich ausschließlich an den unabhängigenBuchhandel und stößt bereits kurz nach seinem Start auf großesInteresse innerhalb der Branche. Zur Leipziger Buchmesse wird dasAngebotsspektrum im Detail vorgestellt."BuchHandel KOMPAKT" basiert auf den vier Säulen Buchhandel,Konsument, andere Branchen sowie internationale Marktdaten. Derwöchentlich aktualisierte Informations-Service beantwortet Fragenwie: Welche Bücher dürfen im Sortiment nicht fehlen? Auf was achtetder Käufer im Laden? Welche Entwicklungen aus anderen Branchen, wiezum Beispiel Schreibwaren oder Touristik, sind für das Sortimentwichtig? Und wie sehen die Top-Titel einzelner Unterwarengruppen aus?Mit Hilfe von "BuchHandel KOMPAKT" können Buchhändler die für sierelevanten Entwicklungen rechtzeitig erkennen und Ihren Ein- undVerkauf effektiver steuern.Innerhalb weniger Wochen seit dem Startschuss von "BuchHandelKOMPAKT", der zum Jahreswechsel 2016/17 erfolgte, haben sich bereitszahlreiche Buchhändler angeschlossen. Im Rahmen der LeipzigerBuchmesse stellt GfK Entertainment den erweiterten Funktionsumfangseines Tools nun interessierten Sortimentern vor. Dabei werden nebenden vier Kernbereichen auch individuelle Anforderungenberücksichtigt. GfK Entertainment ist auf der Messe in Halle 5, StandH 515 vertreten.Über GfK EntertainmentGfK Entertainment ermittelt Bestsellerlisten, betreibtMarktforschung und ist Partner des Börsenvereins des DeutschenBuchhandels. Neben dem deutschen Buchmarkt ist GfK Entertainment invielen weiteren Ländern aktiv, unter anderem in der Schweiz,Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und Brasilien.Pressekontakt:GfK EntertainmentHans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell