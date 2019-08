Neuer Gesellschafter für Berge & Meer / Der Reiseveranstalter aus Rengsdorf setzt mit neuem Gesellschafter GENUI auf Wachstum und Innovation

Rengsdorf (ots) - Nach 18 erfolgreichen Jahren unter dem Dach derTUI-Gruppe wird die Berge & Meer Touristik GmbH nun mit einem neuenPartner ihre sehr positive Entwicklung weiter fortschreiben.Gemeinsam mit der GENUI GmbH, einer auf mittelständische Unternehmenfokussierten Beteiligungsgesellschaft, investiert Berge & Meerverstärkt in Innovation und Wachstum, um die über 40-jährigeErfolgsgeschichte weiterzuführen."Wir freuen uns sehr, mit GENUI einen Gesellschafter gefunden zuhaben, der an unsere strategische Ausrichtung mit Schwerpunkt aufRundreisen und Kreuzfahrten glaubt", sagt Berge &Meer-Geschäftsführer Thomas Klein. Zusammen mit Tim Dunker wird Kleinweiterhin bei Berge & Meer die Geschäfte führen, beide sollen zudemGesellschafter werden. Dabei hält der Reiseveranstalter aus demWesterwald an den Werten fest, die seine Stammkunden schätzen:besondere Erlebnisse, persönlicher Service und ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis. "Wir sind uns sicher, dass wir zusammenmit GENUI die richtigen Schritte in den Bereichen Digitalisierung undPersonalisierung für unsere Kunden gehen werden", so Berge &Meer-Geschäftsführer Tim Dunker.GENUI ist eine von Ausnahmeunternehmern und Investmentexpertengegründete Gesellschaft, die langfristige Engagements bei etabliertenund wachsenden mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigenRaum eingeht. Patrick Gehlen, verantwortlicher Partner bei GENUI,sagt: "Wir sehen in Berge & Meer einen Marktführer mit einer extremhohen Produktkompetenz. In Verbindung mit fast 60 ProzentOnline-Anteil ist das eine erfolgversprechende Basis für einbeschleunigtes Wachstum in der Zukunft." Der Unternehmer Dr. MichaelSautter wird GENUI als Beirat unterstützen. Durch seine Rolle alsHauptgesellschafter der e-hoi-Gruppe wird Sautter seine langjährigeExpertise für GENUI und Berge & Meer einbringen.Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt dernotwendigen behördlichen Genehmigungen und soll zum 1. Oktober 2019erfolgen.Pressekontakt:Berge & Meer Touristik GmbHNina MeyerAndréestraße 2756578 RengsdorfTelefon: +49 (0) 26 34/962 20 50E-Mail: presse@berge-meer.deOriginal-Content von: Berge & Meer Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuell