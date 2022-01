Neuer Geschäftsführer für Titan Machinery in Deutschland

Wien (ots) -Heiko Voss leitet ab sofort die Geschäfte des weltweit größten Case IH-Händlers in DeutschlandMit Heiko Voss konnte man bei Titan Machinery einen erfahrenen Manager aus dem Landtechnikbereich als neuen Deutschlandgeschäftsführer gewinnen. Der gebürtige Niedersachse bringt mehr als 15 Jahre einschlägige Erfahrung mit. Unter anderem war er bei Busch Poggensee in der Unternehmensleitung tätig. Voss löst bei Titan Machinery Gunnar Althoff ab, der sich aus persönlichen Gründen beruflich neu orientiert, weiterhin aber dem Unternehmen treu bleibt. Titan Machinery ist aktuell an fünf Standorten und mit mehreren Vertriebspartnern in Deutschland tätig.„Gunnar Althoff hat sehr gute Arbeit am deutschen Markt für Titan Machinery geleistet und optimale Voraussetzungen geschaffen, unsere Marktpräsenz hier auszubauen. Unter anderem konnten wir den Marktanteil bei den Traktoren heuer deutlich ausbauen und einen Rekordumsatz bei den Mähdreschern erzielen. Wir sind sehr froh, ihn weiterhin als Marketing Manager an Bord zu haben. Mit Heiko Voss fanden wir einen hochqualifizierten Nachfolger für die Geschäftsleitung“, freut sich Christian Mitterdorfer, Vice President bei Titan Machinery Europe. „Er bringt jahrelange Management-Erfahrung im Landtechnikbereich mit und wird maßgeblich dazu beitragen, die Servicequalität von Titan Machinery weiter zu optimieren.“Seit 1. Januar ist Voss als Geschäftsführer von Titan Machinery in Deutschland tätig. Davor hatte er leitende Funktionen bei verschiedenen deutschen Unternehmen inne. Zu seinen früheren Arbeitgebern zählen unter anderem der größte John Deer Händler in Schleswig-Holstein, Busch Poggensee, oder die Prodeco GmbH & Co. KG, wo er als Geschäftsführer, Vertriebsleiter und Online Trade-In-Manager tätig war. Der studierte Betriebswirt ist 49 Jahre alt, spricht fließend Deutsch und Englisch und betreibt auch privat eine Landwirtschaft.Mehr Infos finden Sie hier (https://www.ots.at/redirect/melzerpr8).Pressekontakt:Pressestelle Titan Machinery, Melzer PR Group; Telefon: +43-1-526 89 08-0; E-Mail: office@melzer-pr.comOriginal-Content von: Melzer PR Group, übermittelt durch news aktuell