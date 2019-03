Neuer Geschäftsführer für INVERTO in London (FOTO)

Finanztrends Video zu



Köln (ots) -INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Managementspezialisierte Tochter der Boston Consulting Group (BCG), expandiertin Großbritannien. Die Unternehmensberatung will künftig mehrUnternehmen dabei unterstützen, auch in wirtschaftspolitischunsicheren Zeiten stabil und wettbewerbsfähig zu bleiben.Immer mehr Unternehmen kündigen Spar- und Effizienzprogramme an,um sich für einen Konjunkturabschwung zu rüsten. Seit der Gründung imJahr 2000 unterstützt INVERTO Unternehmen bei der Umsetzung vonPotenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung. Mitmittlerweile 180 Mitarbeitern an sieben Standorten ist die aufEinkauf und Supply Chain Management spezialisierteUnternehmensberatung weiter auf Wachstumskurs.Neuer Geschäftsführer am INVERTO-Standort London ist LanceYounger, ein renommierter Experte in Einkaufstransformation,Kostenreduzierung und Lieferkettenmanagement. Als Manager mit über 20Jahren Erfahrung wird er das Geschäft von INVERTO in Großbritannienmaßgeblich voranbringen."Der Einkauf spielt weiterhin eine zentrale Rolle, um sowohl fürdas eigene Unternehmen als auch für die Lieferanten Werte zuschaffen", sagt Younger. "Die langjährige Kenntnis der Prozesse imEinkauf, verbunden mit dem umsetzungs¬orientierten Ansatz vonINVERTO, bietet Kunden einen echten Mehrwert."Die im Jahr 2000 gegründete Beratungsgesellschaft INVERTO mitHauptsitz in Köln ist seit 2017 Tochter der Boston Consulting Group.INVERTO ist ein zentraler Bestandteil des Geschäftsbereichs"Operations practice" von BCG und verstärkt das Know-How in Einkaufund Supply Chain Management komplementär durch eine starkeUmsetzungskompetenz."Der Einkauf ist der Schlüssel für Unternehmen, um spürbarefinanzielle Verbesserungen zu erzielen und ihre Widerstandsfähigkeitzu erhöhen. Das ist gerade in einer Phase wachsender ökonomischer undpolitischer Unsicherheit wichtig", sagt Daniel Weise, als Partner undManaging Director verantwortlich für das weltweite ProcurementBusiness bei BCG. "Kunden bekommen die gesamte Bandbreite vonBeratungsdienstleistungen in Einkauf und Lieferantenmanagement auseiner Hand: ein ganzheitliches Angebot von Strategie überProzessmanagement bis hin zur Umsetzung."Pressekontakt:Melanie Burkard-PispersLeitung Marketing & KommunikationPhone: +49 221 485 687 141Mail: mburkard@inverto.comWeb: www.inverto.comOriginal-Content von: Inverto GmbH, übermittelt durch news aktuell