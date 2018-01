Neuer Gefahrtarif in der Bauwirtschaft - Unfallgeschehen führt zu eigener Tarifstelle bei Zimmerern (FOTO)

Berlin (ots) -Am 1. Januar 2018 ist der dritte Gefahrtarif derBerufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) in Kraft getreten.Die Höhe der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung verteiltsich damit entsprechend der aktuellen Unfallgefahren neu. Betroffenist hier vor allem das Zimmererhandwerk, für das erstmals eine eigeneTarifstelle gebildet wird."Angesichts der Tatsache, dass die Unfallbelastung imZimmererhandwerk unvermindert hoch ist, musste eine eigeneTarifstelle für Zimmererarbeiten gebildet werden", führtKlaus-Richard Bergmann, Hauptgeschäftsführer der BG BAU aus. "Für dieanderen Gewerbezweige in der Tarifstelle "Bauwerksbau" wurde dieGefahrklasse dadurch gesenkt."Der Gefahrtarif ist Bestandteil des umlagefinanziertenBeitragssystems der gesetzlichen Unfallversicherung. Die Höhe derBeiträge deckt dabei immer genau die Ausgaben der BG BAU für dasabgelaufene Kalenderjahr.Zur Abstufung der Beiträge nach der Unfallgefahr werden imGefahrtarif die Gefahrklassen für die verschiedenen Gewerbezweige mitähnlichem Unfallrisiko festgestellt. Die Gefahrklassen werden aus demVerhältnis der von der Berufsgenossenschaft gezahlten Leistungen zuden Arbeitsentgelten des jeweiligen Gewerbezweiges berechnet.Während die durchschnittliche Unfallquote im Bereich derBauwirtschaft und baunaher Dienstleistungen 2016 bei 55,29 Fällen pro1.000 Beschäftigten lag, bewegt sich das Unfallrisiko imZimmererhandwerk deutlich über 100 Fällen. Dort erleidet imJahresdurchschnitt etwa jeder achte Beschäftigte einen Arbeitsunfall.Meistens ist dieses mit enormem Leid für Betroffene und derenAngehörige verbunden sowie auch mit hohen Kosten fürHeilbehandlungen, Rehabilitation und Renten."Angesichts der Entwicklungen sind Unternehmen im Zimmererhandwerkbesonders gefordert, die Arbeitsplätze sicher zu gestalten und mehrin den Arbeitsschutz zu investieren! Die Fachleute der BG BAUunterstützen und beraten dabei", sagte Bergmann. Zudem arbeitenExperten der BG BAU zusammen mit Verbänden, Innungen undSozialpartnern am runden Tisch "Sichere Bauprozesse imZimmererhandwerk" an Lösungen für die Praxis. Auch werdenTagesseminare zum Arbeitsschutz für Zimmerer zusammen mit HolzbauDeutschland im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes angeboten.Finanzielle Einsparungen lassen sich durch Arbeitsschutzprämiender BG BAU erzielen. So werden bestimmte Maßnahmen desArbeitsschutzes in Unternehmen gefördert, wie beispielsweiseSchutzmaßnahmen gegen Absturz und handgeführte Sägen.Weiterführende Informationen:http://www.bgbau.de/mitglieder/untern/gefahrtarifhttp://www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemienPressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/85781-518E-Mail: Joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell