Neuer Game of Thrones® inspirierter Whisky feiert die erfolgreiche Fernsehserie mit White Walker by Johnnie Walker

London (ots/PRNewswire) -Schicke einen Raben - Scotch hat offiziell das Reich betreten. InZusammenarbeit mit HBO® und Game of Thrones hat Johnnie Walker heuteden neuen White Walker by Johnnie Walker vorgestellt. DieserScotch-Whisky in limitierter Auflage ist inspiriert von den in derErfolgsserie rätselhaftesten und gefürchtetsten Kreaturen - den WhiteWalkers - und Fans können im Zuge der wachsenden Vorfreude auf dieletzte Staffel in seinen Genuss kommen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/751352/WW_by_Johnnie_Walker_750ml_Frozen.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/751353/Game_of_Thrones_inspired_Whisky.jpg )Erkennbar an ihren eisblauen Augen und angeführt vom Nachtkönig,ist die untote Armee der weißen Wanderer (White Walkers) aus demeisigen Norden aufgetaucht und hat die Kälte des Winters mitgebrachtsowie jetzt einen limitierten Whisky, der an ihre eisige Welterinnert. Der innovative Whisky, der vom Whiskyspezialisten GeorgeHarper zusammen mit dem kleinen Expertenblender-Team bei JohnnieWalker entwickelt wurde, ist am besten direkt aus dem Gefrierschrankserviert und erinnert an die kühle Präsenz der White Walkers.Die Flaschengestaltung bringt einen mit dem eisweißen und blauenDesign direkt in den eisigen Norden. Dazu kommt der legendäre JohnnieWalker Striding Man, der jetzt in einer Rüstung steckt, um in dieReihen der Streitkräfte des Nachtkönigs zu passen. Durch den Einsatzder temperaturempfindlichen Tintentechnologie werden die Fans durcheine unerwartete, grafisch eisige Enthüllung auf der Flasche imeingefrorenen Zustand daran erinnert, dass "der Winter da ist."Der Scotch hat Noten von karamellisiertem Zucker und Vanille,frischen roten Beeren mit einem Hauch von Gartenfrüchten und enthältSingle Malts von Cardhu und Clynelish - eine der nördlichstenDestillerien Schottlands. Blender George Harper nutzte den eisigenNorden als Ausgangspunkt für die Entwicklung von White Walker byJohnnie Walker. Er sagte: Whiskys aus Clynelish haben lange,schottische Winter überdauert, nicht unähnlich wie die langenPerioden der Nachtwache, die sich nördlich der Mauer gewagt haben -daher war es der perfekte Ort, um mit der Herstellung dieseseinzigartigen Whiskys zu beginnen.""Wir wussten, dass es den Appetit der Fans auf einen Game ofThrones Whisky gab, und als wir die Vision von Johnnie Walker zurMöglichkeit einer Zusammenarbeit sahen, wussten wir, dass die Ideeperfekt und die Zeit gekommen waren. Von Anfang an verstanden sie,dass wir etwas Besonderes schaffen wollten, und das haben sie mitWhite Walker by Johnnie Walker erreicht. Wir sind überzeugt, dass dieFans diesen köstlichen Whisky, während sie auf die achte Staffelwarten - und darüber hinaus- genießen werden", sagte Jeff Peters,Vice President, Licensing & Retail bei HBO.White Walker by Johnnie Walker wird ab Oktober 2018 weltweiterhältlich sein, auch an allen führenden Flughäfen, (solange derVorrat reicht). In Großbritannien beträgt die unverbindlichePreisempfehlung für 750 ml (41,7 % ABV) 32,00 GBP.Weitere Informationen zu White Walker by Johnnie Walker finden Sieunter www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/white-walker-johnnie-walker/ und auf Social Media unter- Facebook.com/johnniewalker- Twitter: @johnniewalker_- Instagram: @johnniewalker- youtube.com/johnniewalkerwhiskyHinweise an RedakteureInformationen zu Johnnie Walker:Johnnie Walker® ist die führende Scotch-Whisky-Marke (IWSR)weltweit, die von Menschen in mehr als 180 Ländern rund um die Weltkonsumiert wird. Seit der Zeit seiner Gründung durch John Walkerstanden für all diejenigen, die seine Whiskys mischen, Geschmack undQualität an erster Stelle.Zur aktuellen Palette preisgekrönter Whiskys gehören JohnnieWalker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold LabelReserve, Aged 18 Years und Blue Label. Zusammen bringen sie es aufrund 18 Millionen Kisten pro Jahr (IWSR, 2017), was Johnnie Walkerzum beliebtesten Scotch Whisky der Welt macht.Informationen zu DiageoDiageo ist einer der weltweit führenden Anbieter vonPremium-Spirituosen. Das herausragende Portfolio beinhaltet Markenwie Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit und Buchanan's Whiskys,Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodka, Captain Morgan, Baileys, DonJulio, Tanqueray und Guinness.Diageo ist sowohl an der New York Stock Exchange (DEO) als auch ander London Stock Exchange (DGE) notiert und die Produkte desUnternehmens werden in mehr als 180 Ländern der Welt verkauft.Weitere Informationen über Diageo, seine Mitarbeiter, Marken undLeistungen finden Sie unter http://www.diageo.com. Besuchen SieDiageos Webseite http://www.DRINKiQ.com für Informationen undInitiativen zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol.Celebrating life, every day, everywhereInformationen zu HBO Licensing & RetailHBO Licensing & Retail, ein Geschäftsbereich von Home Box Office,Inc., arbeitet mit den besten Lizenznehmern auf der ganzen Weltzusammen, um dem globalen Publikum von HBO neue und aufregendeMöglichkeiten zu bieten, sich mit ihren Lieblingssendungen zubeschäftigen. Der Geschäftsbereich nutzt ikonische, preisgekrönte
HBO-Programme wie Game of Thrones, VEEP, Sex and the City, Silicon
Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood und mehr,
um offiziell lizenzierte Konsumgüter, innovative
Merchandising-Programme, Retail-Aktivitäten und immersive
Live-Erlebnisse zu entwickeln. HBO Licensing & Retail arbeitet in
verschiedenen Produktkategorien, darunter Sammlerstücke, Bekleidung,
Verlage, Live-Markenerlebnisse, digitale Spiele, Mode- und
Beauty-Kooperationen, Luxusaccessoires und mehr. Offizielle
lizenzierte HBO-Artikel können in Einzelhandelsgeschäften auf der
ganzen Welt, online in den USA unter http://store.hbo.com und im
originellen HBO-Einzelhandelszentrum, dem HBO Shop® an der 42nd und
6th Avenue in New York City, erworben werden.