Neuer Funktaster FRITZ!DECT 400 für mehr Komfort im Smart Home (FOTO)

Berlin (ots) -AVM-Marktstart von FRITZ!DECT 400Mit FRITZ!DECT 400 erweitert AVM sein Portfolio vonSmart-Home-Produkten um einen Funktaster. Der kleine Taster ist dieideale Ergänzung für die intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 und210. Mit FRITZ!DECT 400 lassen sich die beiden smarten Steckdoseneinzeln oder in Gruppen schalten. Der neue Taster ist über denFunkstandard DECT ULE schnell mit jeder FRITZ!Box mit DECT-Basisverbunden. Ebenso schnell können Anwender den Taster über dieFRITZ!Box-Oberfläche einrichten und ihre smarten Steckdosen demTaster FRITZ!DECT 400 zuordnen. FRITZ!DECT 400 vereinfacht diealltäglichen Abläufe zuhause und sorgt beispielsweise für ein smartesAnkommen in Haus oder Büro: Gleich mehrere Geräte wieWeihnachtsbeleuchtung, Lampen und Kaffeemaschine sind mit nur einemTastendruck geschaltet. Dank FRITZ!DECT 400 lässt sich dasSmart-Home-System von FRITZ! nun auch ganz konventionell über einenFunkschalter steuern. Über diese und die bekanntenSchaltmöglichkeiten wie FRITZ!Fon, MyFRITZ!App und per Browser(myfritz.net) können Anwender ihr Smart Home ganz flexibel gestalten.Der neue Funktaster FRITZ!DECT 400 ist in den nächsten Tagen für34,90 Euro (UVP) im Handel erhältlich.Einfache Bedienung per TastendruckDer neue Funktaster FRITZ!DECT 400 lässt sich per Tastendruck ganzeinfach mit der FRITZ!Box verbinden. Ein akustisches Signal bestätigtdie Anmeldung. Über die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche kann derAnwender die gewünschten Steckdosen oder Vorlagen einrichten und demTaster zuweisen. Die ergonomisch geformte Taste ist intuitivbedienbar, und eine blinkende LED bestätigt den Tastendruck.Kleiner Taster, smarte VielfaltDer handliche FRITZ!DECT 400 lässt sich beliebig platzieren odermit dem mitgelieferten Klebestreifen an der Wand anbringen und wieein konventioneller Schalter nutzen. Die Einsatzmöglichkeiten sind sovielseitig wie die alltäglichen Abläufe in Haus oder Büro: Der Ersteschaltet über FRITZ!DECT 400 mit einem Klick Drucker, Rechner,Kaffeemaschine und Lampen an, der Letzte kann mit nur einemTastendruck sicherstellen, dass alle Stromverbraucher über Nachtausgeschaltet sind. Dank regelmäßiger Updates erhält FRITZ!DECT 400auch nach dem Kauf noch neue Funktionen und ist so immer auf einemaktuellen und sicheren Stand.FRITZ!DECT 400 im Überblick- Funktaster (DECT ULE) für das Smart-Home-System von FRITZ!- Schaltet an FRITZ!DECT 200/210 angeschlossene Geräte (einzeln,Gruppe)- LED-Signal bestätigt den Tastendruck- Flexibel einsetzbar - tragbar oder an Wand angebracht- Einfaches Einrichten über die FRITZ!Box-Oberfläche- Automatische Updates für neue Funktionen- An FRITZ!Box-Modellen mit DECT-Basis und ab FRITZ!OS 7.01einsetzbar- Schaltung von Vorlagen in Vorbereitung- Handliches Design, einfach zu bedienen- Batterie: 1 x CR 123A, 3V- Maße: 52 x 52 x 24 mmZur Presseinformation:https://avm.de/index.php?id=40741Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotos/fritzdectÜber AVM:http://avm.de/ueber-avm