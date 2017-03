Neuer Ford GT-Supersportwagen bietet fünf Fahrmodi für Leistung und Traktion satt auf Straße und Rennstrecke

--------------------------------------------------------------Pressmappehttp://ots.de/SXOkS--------------------------------------------------------------Köln (ots) -- Die Fahrmodi reichen von "Normal" für alltägliches Fahren,"Nässe" für schlechtes Wetter und "Sport" für maximalen Fahrspaßbis hin zu "Track" für den ultimativen Rennsport und "V-Max" fürdie Höchstgeschwindigkeit- Je nach Fahrmodus verändern sich Parameter wie zum Beispiel dieBodenfreiheit, die Dämpfung und die Getriebe-Kalibrierung3,5-l-EcoBoost-V6-Motor, Doppel-Turbolader, 441 kW (600 PS)*,ultraleichte Werkstoffe, wegweisende Technologien: Der neue Ford GTspielt in einer Liga, in der normalerweise nur Rennwagen zu Hausesind. Jedes Element dieses Straßenfahrzeugs mit der DNA einesRennwagens ist auf kompromisslose Leistung ausgelegt. Mit demstärksten EcoBoost-Aggregat aller Zeiten und seiner extremeffizienten Aerodynamik revolutioniert der neue Ford GT das Segmentdes Supersportwagens. Für maximalen Fahrspaß und optimale Traktionhat der neue Ford GT fünf vom Piloten wählbare Fahrmodi, die esermöglichen, die Leistung des Supersportwagens optimal auf dieBedingungen auf der Straße oder auf der Rennstrecke anzupassen.Bereits bei der Entwicklung des Ford GT holte das Ford PerformanceTeam das Feedback von Besitzern eines Supersportwagens ein, um einAuto zu entwickeln, das trotz seines enormen Leistungspotenzialsproblemlos zu beherrschen ist, zugleich aber auch auf der Rennstreckerichtig Spaß macht.Die fünf Fahrmodi des neuen Ford GT sind:- Normal-Modus (N = Normal)Im "Normal"-Modus beträgt die Bodenfreiheit des Ford GT 120Millimeter. Drosselklappen- und Getriebe-Kalibrierung sind fürStandardfahrten ausgelegt, die Stabilitäts- und Traktionssystemekönnen vom Fahrer nicht eingestellt oder verändert werden.Der Heck-Spoiler fährt automatisch ab einer Geschwindigkeit von rund145 km/h aus. Er erhöht im Bedarfsfall den Anpressdruck - und dientsomit als Bremskraft-Unterstützung ("Windbremse") -, wenn dieFahrzeugsensoren ein starkes Abbremsen registrieren. Im "Normal"- undim "Nässe"-Modus ist das Fahrwerk zudem komfortabel ausgelegt. DurchDrücken der "Comfort"-Taste kann der Fahrer auf holprigen Straßen dieFederung ohne eine spürbare Beeinträchtigung der Fahreigenschaftenweicher einstellen.- Nässe-Modus (W = Wet)Der "Nässe"-Modus aktiviert die Standard-Konfigurationen des"Normal"-Modus, senkt aber die Drosselklappen-Sensibilität, um dieenorme Motorleistung der bei Nässe reduzierten Traktion anzupassen -für mehr Sicherheit.- Sport-Modus (S = Sport)Bei aktiviertem "Sport"-Modus wird die Drosselklappen-Einstellung fürmaximales Ansprechverhalten "geschärft", die Drehzahlen derTurbinen-Schaufelräder der beiden Turbolader werden kontinuierlichauf einem gewissen Level gehalten, um jederzeit die volle Leistungfür maximalen Vortrieb zur Verfügung stellen zu können.Die Einstellungen für Stabilitäts- und Traktionskontrolle ermöglichendank AdvanceTrac®-System zusätzliche Einstellungen, etwa für nochmalsverbesserten Schlupf. Die Bodenfreiheit bleibt auf 120 Millimetereingestellt, dabei sind jedoch alle Komfort-Optionen deaktiviert."Im 'Sport'-Modus wird die gesamte Fahrzeug-Kalibrierung aggressiver- leichte Änderungen im Bereich der Drosselklappen führen zu einerreaktionsschnellen, spontanen Beschleunigung", sagt Nick Terzes, FordGT Engineering Supervisor. "Die Gänge lassen sich zudem schnellerwechseln. Fahrer können im 'Sport'-Modus zu Recht erwarten, dass derFord GT mit diesem Set-up hervorragende Fahrleistungen erzielt."- Rennstrecken-Modus (T = Track)Während der "Sport"-Modus auch für viele Rennstrecken bereits völligausreichen sollte - vor allem, wenn eine höhere Bodenfreiheiterforderlich ist -, ist der "Track"-Modus ausschließlich fürreinrassige Hochgeschwindigkeits-Rennstrecken gedacht. DieBodenfreiheit wird hydraulisch auf 70 Millimeter abgesenkt, dieFederung wird härter, die Aerodynamik-Öffnungen in der Frontschließen sich für maximalen Abtrieb. All dies geschieht in wenigerals zwei Sekunden."Dieser Modus richtet sich an sehr erfahrene Piloten, die den Ford GTauf Rennstrecken ans Limit bringen wollen", betont Terzes. "AlleParameter des Ford GT sind im 'Track'-Modus kompromisslos aufHöchstleistung ausgelegt".- Höchstgeschwindigkeits-Modus (V = Vmax)Die Bodenfreiheit ist identisch zum "Track"-Modus, also 70Millimeter. Alle Stabilitätskontrollen bleiben aktiviert, umsicherzustellen, dass das Auto satt auf der Straße liegt. Der V-Moduskann nur eingeschaltet werden, wenn das Fahrzeug steht."Das Wechseln zwischen den verschiedenen Fahr-Funktionen erfolgtdurch elektronische, mechanische und aerodynamischeFahrzeugelemente", fügt Terzes hinzu.Der Ford GT verfügt auch über eine innovative, einfach zuaktivierende Launch Control, die die optimale Traktion für denperfekten Start liefert. Entwickelt wurde die Launch Control für dieRennstrecke, doch sie ist nun in Kombination mit allen Fahrmodi(außer "Nässe") verfügbar. Das System wird per Knopfdruck am Lenkrad"scharf gestellt" - im Instrumenten-Display erscheint dann ein weißes"LC" -Symbol. An diesem Punkt hält der Fahrer die Bremse mit demlinken Fuß gedruckt und betätigt zugleich das Gaspedal. Das"LC"-Symbol wird grün und der Fahrer kann mit maximaler Kraft undoptimaler Traktion beschleunigen.Die fünf Fahrmodi im Überblick finden Sie im PDF-Dokument anbei."Wir haben uns darauf konzentriert, alle Funktionen nachMöglichkeit zu vereinfachen", sagt Derek Bier, Ford GT-Manager. "DieOptimierung dieses Autos für nahezu jede Fahrsituation soll darüberhinaus sicherstellen, dass der Fahrspaß stets oberste Priorität hat.Kein Zweifel: Der Ford GT ist ein Fahrzeug, das in puncto Performanceneue Maßstäbe setzt".Link auf BilderBilder zum Ford GT sind über diesen Link abrufbar:http://fordgt.fordpresskits.com* Voraussichtlicher Kraftstoffverbrauch des Ford GT in l/100 km:15,0 (innerorts), 6,6 (außerorts), 9,7 (kombiniert); voraussichtlicheCO2-Emissionen: 225 g/km.Die angegebenen Werte wurden anhand eines US-Vorserienmodellsermittelt. Der offizielle Kraftstoffverbrauch und die offiziellenspezifischen CO2-Emissionen nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG)692/2008 in der jeweils geltenden Fassung werden verfügbar sein, wenndas Fahrzeug homologiert wurde.** Das Fahrzeug muss still stehen, um diesen Modus auswählen zukönnen Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungenvon Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.