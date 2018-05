Köln (ots) -- Britische Umfrage unter 2.000 Autofahrern: vier der fünfschwierigsten Fahrmanöver werden mit Rückwärtsfahren assoziiert- Die neue Ford Focus-Generation kann auf Wunsch "um die Eckeschauen" und macht Rückwärtsfahren zum Kinderspiel- Aktiver Park-Assistent "Plus" übernimmt in Kombination mit demneuen 8-Gang-Automatikgetriebe nicht nur die Lenkung, sondernzusätzlich auch das Gas- und Bremspedal sowie die Gangwechsel- Ford fasst die Assistenz-Technologien ab sofort unter dem neuenglobalen Oberbegriff "Ford Co-Pilot360" zusammenWie die "Accident Advice Helpline" aus Großbritannien unterBerufung auf eine aktuelle Umfrage unter 2.000 britischenAutofahrern* berichtet, werden vier der fünf schwierigstenFahrmanöver mit Rückwärtsfahren assoziiert, darunter das Ein- undAusparken. Gut zu wissen: Auf Wunsch macht der neue Ford Focus denFahrer auf Gefahren aufmerksam, die um die Ecke lauern. Direktoberhalb des Kfz-Heck-Kennzeichens befindet sich eine 180Grad-Weitwinkel-Kamera mit "Split View"-Technologie. Beim Einlegendes Rückwärtsgangs erscheint auf dem Touchscreen des Audio- oderNavigationssystems automatisch das von der Rückfahrkamera übertrageneBild. Der Fahrer kann somit Hindernisse oder Verkehrsteilnehmer wieetwa andere Kraftfahrzeuge, Fußgänger oder Radfahrer auf beidenSeiten hinter dem eigenen Fahrzeug wahrnehmen. Auf derMonitor-Anzeige werden darüber hinaus spezielle grafische Symbole fürdie Breite und Mittellinie des Fahrzeugs angezeigt, die unterBerücksichtigung des Lenkwinkels errechnet werden - das Manövrierenwird sicherer und einfacher.Dies der Link auf ein entsprechendes YouTube-Video:https://youtu.be/yYljYbsvYukAktiver Park-Assistent mit Ein- und AusparkfunktionAuf Wunsch ist für den neuen Ford Focus außerdem der AktivePark-Assistent "Plus" mit Ein- und Ausparkfunktion undteilautomatisierter Fahrzeugführung lieferbar. Das bedeutet: AufKnopfdruck erkennt der Aktive Park-Assistent durchUltraschall-Sensoren ausreichend große Parklücken in Längs- undQuerrichtung und manövriert das Fahrzeug hinein, während der Fahrernur Gas, Bremse und Ganghebel bedient. Die Ausparkfunktion hilft,engste Parklücken in Längsrichtung sicher zu verlassen. Wenn derAktive Park-Assistent das Lenkrad kontrolliert - während der Fahrerdas Gas- und Bremspedal bedient -, und die Ultraschall-Sensoren einObjekt erkennen, kann das System automatisch eine Bremsung auslösenund somit dazu beitragen, eine drohende Kollision des eigenenFahrzeugs mit dem erkannten Objekt zu vermeiden.In Verbindung mit dem für den neuen Ford Focus lieferbaren neuen8-Gang-Automatikgetriebe wurden die Funktionen zusätzlich in Richtungteilautomatisierte Fahrzeugführung erweitert. Per Knopfdruckübernimmt der Aktive Park-Assistent "Plus" nicht nur die Lenkung,sondern zusätzlich auch das Gas- und Bremspedal sowie dieGangwechsel. Kurzum: Der neue Ford Focus hebt das stressfreieEinparken damit auf ein neues Level."Wir wissen, dass für fast alle unserer Kunden das Rückwärtsfahrenein Teil des täglichen Autofahrens ist - und sich einige Kunden dabeietwas unwohl fühlen. Die Kamera hilft uns, einen großen Schritt nachvorne zu machen, indem wir das Rückwärtsfahren einfacher machen",sagt Glen Goold, Chief Program Engineer, Ford Focus."Ford Co-Pilot360": hochmodernen Assistenzsysteme für mehrSicherheit und KomfortFür den komplett neu entwickelten Ford Focus steht dasumfangreichste Angebot an Assistenzsystemen zur Verfügung, das Fordje in einer europäischen Baureihe angeboten hat. Viele dieserFunktionen entsprechen dem Level 2 für autonome Fahrzeuge. Diesehochmodernen Systeme bieten Verbesserungen in puncto Sicherheit,Fahren und Parken. Ford fasst die Assistenz-Technologien ab sofortunter dem neuen globalen Oberbegriff "Ford Co-Pilot360" zusammen.Der neue Ford Focus läuft im Werk Saarlouis (Saarland) erneut als5-türige Fließheck-Limousine, in der Kombi-Version Turnier sowie -für ausgewählte Märkte außerhalb Deutschlands - auch als 4-türigeStufenheck-Limousine vom Band. Ford hat in die Produktionsanlagen 600Millionen Euro investiert, die sich in einer besonders hochwertigenVerarbeitungsqualität widerspiegeln werden.In Deutschland kommt der neue Ford Focus in sechsunterschiedlichen Ausstattungslinien auf den Markt: Trend, Cool &Connect, Titanium, ST-Line, Vignale und der etwas später in derProduktion einsetzende Active (die erste Crossover-Variante dieserBaureihe). Erstmals wird die neue Ford Focus-Baureihe auch mit einer8-Gang-Automatik zur Verfügung stehen.Die Markteinführung des neuen Ford Focus in Deutschland ist fürSeptember geplant. Verkaufspreis: ab 18.700 Euro (unverbindlichePreisempfehlung).https://www.accidentadvicehelpline.co.uk/blog/mirror-signal-panic/Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungenvon Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.