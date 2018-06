Köln (ots) -- Schlaglöcher sorgen vielerorts in Europa für getrübtesFahrvergnügen, alleine die Stadt Köln verzeichnete in diesem Jahrmehr als 6.000 Schlaglöcher- Beim neuen Ford Focus reduziert ein interaktives Fahrwerkssystemmit adaptiver Dämpferregelung (Wunschausstattung) die störendeWirkung von Schlaglöchern- Das System für mehr Fahrkomfort wurde auf einer Teststrecke mitSimulationen der schlimmsten Straßenoberflächen der Welt optimiertDie Autofahrer in vielen Regionen Europas stehen in diesem Jahrvor einer regelrechten "Schlaglochkrise", die im zurückliegendenWinter durch Kälte und Nässe verschärft wurde. So wurdenbeispielsweise in Köln mehr als 6.000 Schlaglöcher* gemeldet. In deritalienischen Hauptstadt Rom versprach die Stadtverwaltung im Zugeeiner gerichtlichen Klage zu Anfang des Jahres sogar, 50.000Schlaglöcher** zu reparieren. Und in England und Wales wurde imvergangenen Jahr alle 21 Sekunden ein Schlagloch repariert***.Schlaglöcher machen nicht nur die Fahrt unangenehm: Harte Stöße durchstarke Fahrbahnunebenheiten können auch Schäden an Rädern, Reifen undFederung eines Fahrzeugs verursachen, was zu hohen Reparaturkostenfür den Autobesitzer führt.Für den neuen Ford Focus ist erstmals ein interaktivesFahrwerkssystem mit adaptiver elektronischer Dämpferregelung CCD(Continuously Controlled Damping) verfügbar. Das System ist alsWunschausstattung für die 5-türigen Limousinen mitMultilink-Hinterachse erhältlich. CCD setzt imZwei-Millisekunden-Rhythmus die Informationen der Federung, derLenkung und der Bremse um und passt das Ansprechverhalten derStoßdämpfer zugunsten des bestmöglichen Federungskomfortsentsprechend an. Dabei erkennt das System sogar Schlaglöcher auf derStraße: Überrollt der Reifen die vordere Kante, reagiert derStoßdämpfer entsprechend und verhindert, dass das Fahrzeug zu tiefeintaucht. An der Hinterachse funktioniert dies noch besser, da dieFederung von der Vorderachse entsprechend "vorgewarnt" wurde undhierdurch noch frühzeitiger reagieren kann. Entsprechend weicherfällt der Kontakt mit der hinteren Schlaglochkante aus.Ein Video zu dieser Technologie finden Sie hier:https://youtu.be/1cKSDwERViE"Unsere Ingenieure sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, umdie Federung unserer Fahrzeuge bis ans Limit zu testen, aber immeröfter bemerken wir große Schlaglöcher auch auf ganz normalenStraßen", sagte Guy Mathot, Ford Focus Vehicle Dynamics Supervisor."Mit unserer fortschrittlichen Fahrwerkstechnologie reduzieren wirbeim neuen Ford Focus die negativen Auswirkungen solcher eklatantenFahrbahnmängel".Ford prüft neue Baureihen bereits im Entwicklungsstadium auf einer1,9 Kilometer langen Rüttel- und Holperstrecke auf dem Lommel ProvingGround in Belgien, wo einige der schlimmsten Schlaglochpisten derWelt zu Testzwecken realistisch nachgebildet wurden.Ingenieure verfeinern die Systeme in hunderten von Teststunden fürden Einsatz auf typisch europäischen Straßen und überwachenBelastungen mit einer Ausrüstung, wie sie in ähnlicher Form auch vonSeismologen zur Untersuchung von Erdbeben verwendet wird.* http://www.radiokoeln.de/koeln/rk/1498691/news/koeln** http://ots.de/lClkPs*** http://ots.de/5QzQu0Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell