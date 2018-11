Neuer Ford Focus: 5 Sterne-Top-Ergebnis bei Euro NCAP dank neuer Schlittentestanlage im Ford Crash-Labor

Köln (ots) -- Die 15,5 Millionen teure Anlage im Crash-Labor von Ford inKöln-Merkenich war Anfang 2018 in Dienst gestellt worden. Mitihr lassen sich die passiven Sicherheitssysteme der Fahrzeugenoch besser testen- Pro Tag können bis zu vier Crashtests realisiert werden- Für den komplett neu entwickelten Ford Focus steht dasumfangreichste Angebot an Assistenz-Systemen zur Verfügung, dasFord je in einer europäischen Baureihe angeboten hatDer neue Ford Focus, er ist in Deutschland seit September auf demMarkt, bietet dank vernetzter Fahrer-Assistenzsysteme und innovativerTechnologien ein größtmögliches Maß an Sicherheit. Das hat auch dieunabhängige Euro NCAP-Organisation bestätigt: Sie bewertete dieSicherheit des neuen Ford Focus im Juli 2018 mit den maximalerreichbaren 5 Sternen. Damit gehört der neue Ford Focus zu denersten Fahrzeugen, die die Euro NCAP-Organisation nach ihren neuen,noch strengeren Testprotokollen geprüft hat und die dieseTestprotokolle auch gemeistert haben. Darüber hinaus lobten die EuroNCAP-Experten ausdrücklich die Vielzahl der im Ford Focuserhältlichen Technologien und Fahrer-Assistenzsystemen. Um dasFünf-Sterne-Top-Ergebnis erreichen zu können, war der neue Ford Focuswährend seiner Entwicklung auf der neuen Schlittentestanlage im FordCrash-Labor in Köln-Merkenich umfassend gecrasht worden. Die 15,5Millionen teure Anlage war Anfang 2018 in Dienst gestellt worden. Mitihr lassen sich die passiven Sicherheitssysteme der Fahrzeuge nochbesser analysieren.Pro Tag können bis zu vier Crashtests realisiert werden. Dabeiwird die Fahrzeugkarosse auf einen hydraulisch angetriebenenSchlitten montiert und mit einer Kraft von 2,5 MN (entspricht 250Tonnen) auf bis zu 80-fache Erdbeschleunigung katapultiert. Dasentspricht den Belastungen, die in einem echten Verkehrsunfall aufdie Karosserie einwirken.Mittels Hochgeschwindigkeitskameras, die bis zu 1.000 Bilder proSekunde aufnehmen, können die Ingenieure präzise das Verhalten derAirbags und der Rückhaltesysteme sowie der Karosserie und derSicherheitszelle analysieren und gegebenenfalls entsprechendweiterentwickeln. In diesem Zusammenhang werden auch die Daten von 70hochsensiblen Sensoren ausgewertet, die in Crash-Test-Dummies derneuesten Generation platziert sind, davon alleine 15 im Kopf derkünstlichen Testpersonen. Dies der Link auf ein entsprechendesYouTube-Video: https://youtu.be/4oAQe42O3eg"Umfassende, echte Crashtests liefern uns eine Fülle anInformationen, benötigen aber mehr Zeit als virtuelle Crashtests, dieleider noch nicht so zuverlässige Aussagen über die Realitäterlauben. Unsere neue Schlittentestanlage verbindet das Beste ausbeiden Welten, damit wir schneller Verbesserungen und damit nochsicherere Fahrzeuge entwickeln können", sagt Stephan Knack, Leiterdes Ford Crash-Labors in Köln-Merkenich. "Die Schlittentestanlagewird jetzt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung derSicherheit aller in Europa entwickelten Pkw- undNutzfahrzeugbaureihen von Ford spielen."Helmut Reder, Global Vehicle Line Director B-car und C-car, Fordof Europe, fügt hinzu: "Nichts ist uns wichtiger als die Sicherheitunserer Kunden. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Fahrzeuge dieInsassen im Falle eines Unfalls bestmöglich schützen und dem Fahrerhelfen, Gefahrensituationen zu vermeiden".Sicherheit auf höchstem NiveauDie hervorragende Euro NCAP-Bewertung des neuen Ford Focus istnicht zuletzt ein Ergebnis der C2-Architektur. Diese komplett neuentwickelte Plattform zeichnet sich unter anderem durch einLastaufnahmevermögen aus, das im Vergleich zur FordFocus-Vorgängergeneration um 40 Prozent verbessert wurde. Hinzu kommteine Karosseriestruktur, die zu 33 Prozent aus ultrahochfestenBoron-Stählen besteht.Außerdem: Für den komplett neu entwickelten Ford Focus steht dasumfangreichste Angebot an Assistenz-Systemen zur Verfügung, das Fordje in einer europäischen Baureihe angeboten hat. Diese hochmodernenTechnologien dienen in erster Linie dazu, Unfälle vermeiden zu helfenoder die Unfallschwere zumindest zu verringern. Darüber hinaus gehtes bei diesen Systemen aber auch um Aspekte wie Fahren und Parken.Ford fasst die Assistenz-Technologien ab sofort unter dem neuenglobalen Oberbegriff "Ford Co-Pilot360" zusammen.Dazu gehört auch das von Euro NCAP explizit empfohlenePre-Collision-Assistenz-System, das serienmäßiger Bestandteil desneuen Ford Focus ist. Das System erkennt potenzielle Kollisionen mitanderen Fahrzeugen und Fußgängern und hilft aktiv, diese je nachGeschwindigkeitsunterschied, Straßenbeschaffenheit und dem Verhaltendes vorausfahrenden Fahrzeugs zu vermeiden oder die Unfallschwere zuverringern. Wird eine bevorstehende Kollision erkannt, erhält derFahrer eine visuelle und akustische Warnung und das Bremssystem wirdvorbereitet. Reagiert der Fahrer nicht, bremst das System automatischmit voller Kraft. Für den Ford Focus wurden die Funktionen weiterverbessert und erweitert. Zusätzlich zu Fußgängern und Fahrzeugenerkennt der neue Pre-Collision-Assist nun auch Fahrradfahrer und kannsomit noch besseren Schutz für die eigenen Fahrzeuginsassen und alleanderen Verkehrsteilnehmer bieten.Zusätzlich zum Pre-Collision-Assist einige weitere Beispiele:- Post-Collision-Assist: Bei einer schweren Kollision, die zumBeispiel auch den Airbag auslösen würde und bei der der Fahrerhandlungsunfähig sein könnte, löst dieses System denBremsvorgang aus. Dadurch reduziert das System nach einem Unfallautomatisch die Gefahr oder die Schwere eines zweiten Aufpralls.Während des gesamten Vorgangs kann der Fahrer eingreifen undselbst wieder das Gaspedal oder die Bremse betätigen.- Ausweich-Assistent: In gewissen Verkehrssituationen und je nachGeschwindigkeit des Fahrzeugs kann nur noch ein Ausweichmanövereinen eventuell schweren Unfall verhindern. DerAusweich-Assistent dient dabei als aktive Lenkunterstützung, umden Ausweichvorgang in einer solchen Stress-Situation sicherumzusetzen. Der Fahrer gibt den Lenkimpuls für das Ausweichennach links oder rechts. Das System erkennt diesen Lenkimpuls undberechnet in Sekundenbruchteilen die zusätzlicheLenkunterstützung für das Ausweichmanöver. Ist derPre-Collision-Assist bereits aktiviert und ein Bremsvorgangeingeleitet, werden die Bremsen geregelt, um die vollenLenkkräfte zur Verfügung zu stellen.- Intelligente LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht undkamerabasiertem Kurvenlicht: Bereits vor dem Erreichen einerKurve, einer Kreuzung oder eines Kreisverkehrs passen dieoptional verfügbaren intelligenten LED-Scheinwerfer mitblendfreiem Fernlicht und kamerabasiertem Kurvenlicht denLichtkegel automatisch an und leuchten so die Straße optimalaus. Anhand der Informationen der Frontkamera erkennt das SystemFahrbahnmarkierungen bis zu 65 Meter voraus und muss daher füreine entsprechende Reaktion nicht erst die Lenkbewegung desFahrers abwarten.Hinzu kommt eine Funktion, auf die Ford das Patent besitzt: Durchdas Erkennen von Straßenschildern, die Kreuzungen oder Kreisverkehreankündigen, weitet das System die Lichtkegel vor dem Auto aus - sowerden Hindernisse rechtzeitig ausgeleuchtet. Davon profitiereninsbesondere Fußgänger und Fahrradfahrer, die in dunklen Kurven meistschwer zu erkennen sind.Die adaptiven Scheinwerfer des neuen Ford Focus passen sich inpuncto Leuchtwinkel und -intensität automatisch dem Verkehrsumfeldan.Zwei Karosserie-Versionen, sechs Ausstattungslinien In Deutschlandist der neue Ford Focus als 5-türige Limousine und als Turnierbestellbar, und zwar jeweils in sechs Ausstattungslinien: Trend, Cool& Connect, Titanium, ST-Line, Vignale sowie Active (die ersteCrossover-Variante dieser Baureihe, Markteinführung Anfang 2019).Erstmals steht die neue Ford Focus-Baureihe auch mit einer8-Gang-Automatik zur Verfügung.Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Focus: 7,3 - 3,8 (innerorts),5,2 - 3,3 (außerorts), 6,2 - 3,5 (kombiniert); CO2-Emissionen(kombiniert): 138 - 91 g/km. CO2-Effizienzklassen: C - A+.Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren (§ 2 Nrm. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltendenFassung) ermittelt.Ab dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen
neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den
Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer
Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen
und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere
Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.
Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit
Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und
Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der
Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen
Fahrzeuge produziert.
Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen
von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.