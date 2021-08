Neuer Finanzvorstand bei Schaeffler: Claus Bauer folgt auf Patzak

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat einen Nachfolger für den nach nur einem Jahr ausgeschiedenen Finanzvorstand Klaus Patzak gefunden.



Der Aufsichtsrat habe Claus Bauer mit Wirkung zum 1. September zum Finanzvorstand mit Zuständigkeit für Finanzen und IT sowie zum Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG bestellt, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mit. Die Vertragslaufzeit mit dem 55-Jährigen betrage zwei Jahre.

Patzak hatte den Posten erst im August 2020 angetreten, das fränkische Unternehmen zum 31. Juli aber auf eigenen Wunsch verlassen. Sein Nachfolger Claus Bauer kam laut dem Unternehmen 1998 zur Schaeffler Gruppe und war seit 2016 als Chief Financial Officer Americas tätig. Außerdem verkündete das SDax-Unternehmen am Dienstag, dass Sascha Zaps von September an als Regional CEO Europa auf Jürgen Ziegler folgt, der Ende Juli in den Ruhestand gegangen war./gba/DP/stw