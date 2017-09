München (ots) - Die Unternehmen in Bayerns wichtigstemIndustriezweig, der Metall- und Elektro-Industrie, verzeichneten imersten Halbjahr 2017 ein erneutes Exportplus von 1,9 Prozent imVergleich zum Vorjahreszeitraum. Das teilen die bayerischen Metall-und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm mit. "Die Ausfuhrenbayerischer M+E Produkte machten 69 Prozent der gesamten bayerischenExporte aus und summierten sich im ersten Halbjahr 2017 auf 65,8Milliarden Euro - ein neuer Rekordwert", erklärt bayme vbmHauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Zur Branchenbetrachtung: Besonders zugelegt hat der Export vonMaschinen mit +11,0 Prozent. Negativ hat sich hingegen mit -3,4Prozent die Ausfuhr von Fahrzeugen entwickelt. Der Export derWarengruppe "PKW und Wohnmobile" ging sogar um 7,7 Prozent zurück."Wir müssen jetzt dringend die unsachliche und emotionale Kritik überdeutsche Automobile und die Antriebstechnologie beenden, damit unsereUnternehmen international erfolgreich bleiben. Das führt dann auchwieder zu mehr Exporten", sagt Brossardt.Mit Blick auf die einzelnen Absatzmärkte haben sich besonders dieUSA, Bayerns bedeutendster Exportmarkt, positiv entwickelt: Nacheiner schwachen Vorjahresentwicklung stiegen die Exporte um 6,8Prozent auf knapp 8,9 Milliarden Euro. Die M+E Exporte nach Japanwuchsen mit einem Plus von 8,2 Prozent ebenfalls kräftig. "Für dasAusfuhrplus spielen Wechselkurseffekte und die positive Entwicklungder japanischen Wirtschaft eine Rolle. Sie wächst seit mittlerweilesechs Quartalen in Folge und es wird viel investiert", erklärtBrossardt. Die Exporte in das Vereinigte Königreich sind hingegen um12,2 Prozent zurückgegangen. "Das liegt zum einen an der Unsicherheitdurch den Brexit und der damit einhergehenden Investitionszurück-haltung. Zum anderen sorgt das schwache Pfund Sterling fürKaufzurückhaltung", erklärt Brossardt. In die Türkei sind die M+EExporte aufgrund des Verfalls der Türkischen Lira gar um 31,3 Prozenteingebrochen."Die Entwicklung der Ausfuhren von Bayerns Leitindustrie istsowohl im Hinblick auf die Länder als auch auf die Warengruppen sehrheterogen. Deshalb ist trotz des Exportrekords Vorsicht geboten. Wirbenötigen global gesehen politische Stabilität und müssen im Inlandalles dafür tun, dass der Industriestandort Deutschland und Bayernwettbewerbsfähig bleibt - das gilt besonders auf der Kostenseite",mahnt Brossardt.Kontakt:Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203,E-Mail: dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: bayme vbm - Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber, übermittelt durch news aktuell