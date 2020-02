Neuer EU-Afrika-Blog von SÜDWIND/ Ab heute online

Bonn (ots) - Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab Juli 2020, einNachfolge-Abkommen für das auslaufende Cotonou-Abkommen und die scheinbar ewigeFrage nach einer "gemeinsamen europäischen Lösung" im Umgang mit Migration undFlucht. In vielerlei Hinsicht werden die Karten der EU-Afrika-Beziehungen 2020neu gemischt. SÜDWIND möchte mit einem neuen Online-Angebot zu einemdifferenzierteren Bild und zu einer stärkeren Berücksichtigung der Interessender afrikanischen Partner*innen durch die EU-Politik beitragen."Für die Europäische Union ist der afrikanische Kontinent von strategischerBedeutung. Afrika und Europa sind unmittelbare Nachbarn, die durch einegemeinsame Geschichte verbunden sind, durch Kolonisierung und wirtschaftlicheAusbeutung, aber auch durch einen starken kulturellen Austausch", so Irene Knokevom SÜDWIND-Institut zur Motivation des neuen Blogs. "Die EU preist sich gerneals 'größter Geber' Afrikas, ist aber über die Handelspolitik bislang auch eingroßer Profiteur des Rohstoffreichtums auf unserem Nachbarkontinent", so Knokeweiter.Ziel des EU-Afrika-Blogs von SÜDWIND ist es, die EU-Politik gegenüber Afrikakonstruktiv-kritisch zu begleiten, gängige Stereotype aufzuweichen und dasWissen über Afrika und seine 54 Länder zu erweitern. AusführlicheHintergrundartikel, ein Glossar, das auch für Neueinsteiger*innen eine Hilfe imFachsprech-Dschungel bietet, sowie Blogbeiträge informieren über und diskutierenzentrale Themen der EU-Afrika-Beziehungen.Die Seite startet mit zwei Blog-Beiträgen: Der erste beschäftigt sich mit demaktuell auslaufenden Cotonou-Abkommen und den Herausforderungen für diekünftigen Beziehungen zwischen der EU und afrikanischen Staaten. "Aus Sichtzivilgesellschaftlicher Organisationen sollte die Agenda 2030 den Referenzrahmenfür die Neuausrichtung der Beziehungen bilden. Klimawandel, nachhaltigeEntwicklung und Handel sind wichtige Ansatzpunkte für eine neue Agenda, dienicht auf Kosten einer kurzfristigen Migrations- und Sicherheitspolitikvernachlässigt werden sollten", so Dr. Pedro Morazán von SÜDWIND, Autor desersten Blogbeitrags.Ein weiterer Blogbeitrag beschäftigt sich mit dem Rückzug Europas aus derSeenotrettung. "Angesichts der dramatischen Situation an den Außengrenzen,insbesondere auf dem Mittelmeer, kann man nur von einem Scheitern der EUsprechen und dankbar sein für die vielen privaten Initiativen zurSeenotrettung", so die Autorin Dr. Sabine Ferenschild, wissenschaftlicheMitarbeiterin bei SÜDWIND.Zukünftige Beiträge werden auch die Arbeit von SÜDWIND zur Nachhaltigkeit inglobalen Wertschöpfungsketten widerspiegeln. Hier spielen vor allem Themen wieexistenzsichernde Einkommen für afrikanische Farmer*innen, menschenwürdigeArbeit, die Integration afrikanischer Produkte in regionale und globaleWertschöpfungsketten, aber auch (post-)koloniale Macht- und Marktstrukturen eineRolle.Zum Blog: https://www.eu-afrika-blog.de/Pressekontakt:Nathalie Grychtol, Referentin für ÖffentlichkeitsarbeitTel.:0228-763698-14grychtol@suedwind-institut.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129291/4510364OTS: SÜDWIND e.V.Original-Content von: SÜDWIND e.V., übermittelt durch news aktuell