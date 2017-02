Neuer Durchbruch beim Guangxi-ASEAN ETDZ Projekt erzielt

Nanning, China (ots/PRNewswire) - Die Guangxi-ASEAN Economic andTechnological Development Zone (ETDZ), ein Industriezentrum imGuangxi Beibu Gulf Economic Rim, wurde im März 2004 gegründet undliegt 30 km nördlich des Xingning Distrikts von Nanning. Im März 2013wurde die ETDZ als wichtige Entwicklungszone auf Nationalniveau beimStaatsrat registriert und sie steht für den Fortschritt Nannings beiIndustrialisierung und Urbanisierung. Nanning verfolgt unbeirrt seineIndustrialisierungsstrategie sowie die Verbesserung seinerInfrastruktur, und die wirtschaftlichen Erfolge von Agglomeration undniedrigen Investitionskosten machen sich bereits bemerkbar. Bisherhaben mehr als 270 bekannte chinesische und ausländische Unternehmenlokale Büros, Tochtergesellschaften oder Produktionsstätten in derETDZ eingerichtet. Im Jahr 2016 wurde in der ETDZ ein neuesGeschäftsmodell eingeführt. Bei gleichzeitiger Stärkung der Präsenzund des Einflusses von Lebensmittelverarbeitung, Biopharmazeutika undMaschinenherstellung haben die Verwalter große Anstrengungenunternommen, mithilfe einflussreicher Investoren auch in entstehendeZukunftsbranchen zu diversifizieren.Es wird berichtet, dass 2016 27 neue Projekte mit einerinländischen Investition von RMB 5,6 Milliarden gesichert wurden;dies entspricht 103,70 % des Jahresziels. Mit USD 53.5 Millionen anausländischen Direktinvestitionen (FDI) wurde auch dieses Jahreszielzu 100 % erfüllt.Die Bauarbeiten für das Nanning Scisky Science Park Projekt, eineim Mai 2016 erfolgte Investition in Höhe von RMB 6 Milliarden,begannen im Dezember und revolutionieren den umweltfreundlichenHolzverarbeitungssektor in Guangxi. Das ETDZ plant jetzt seineBemühungen zu verstärken, weitere vor- und nachgelagerte Herstellerin Zusammenhang mit dem Scisky Projekt anzuziehen -Autopolsterbezüge, Bodenbeläge, Möbel und maßgeschneiderteWohnungseinrichtungen - damit der Industriecluster positiv zumSkaleneffekt und der Ansammlung von Herstellern wasserlöslicherhoch-polymerer Materialen beitragen kann.Gemäß einem der Direktoren der lokalenInvestitionsförderungsagentur wird die AETDZ auch 2017 ihrHauptengagement bei der "Förderung von größeren und qualitativhochwertigeren Investitionen" fortsetzen und gleichzeitig dielaufenden Projekte erweitern sowie ihre Bemühungen genau aufSchlüsselbereiche und -branchen ausrichten. Zusätzlich zurIntensivierung der drei dominanten Branchen verpflichtet sich dieFührung ebenfalls, weitere Fortschritte bei der Ausweitung modernerLandwirtschaft, des Tourismus und der Dienstleistungsbranche zuerzielen.Links zu verbundenen Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=283467http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=283468Pressekontakt:Hr. MaTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Guangxi-ASEAN Economic and Technological Development Zone (ETDZ), übermittelt durch news aktuell