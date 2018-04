AII, Avnu Alliance, ECC, Fraunhofer FOKUS, Huawei, SchneiderElectric und zahlreiche weitere Stakeholder kündigen gemeinsam dasTSN + OPC UA Testbed für Smart Manufacturing anHannover (ots/PRNewswire) - Auf der weltgrößten IndustriemesseHANNOVER MESSE 2018 haben mehr als 20 internationale Organisationenund führende Industrieanbieter gemeinsam das "Time-SensitiveNetworking (TSN) + OPC Unified Architecture (OPC UA) SmartManufacturing Testbed" für sechs große Industrial Internet Szenarienangekündigt. Zu den an dem Testbed beteiligten Akteuren gehören nebenHuawei auch die Alliance of Industrial Internet (AII), die AvnuAlliance, das Edge Computing Consortium (ECC), Fraunhofer FOKUS,Schneider Electric, HollySys, National Instruments Corporation (NI),B & R Automation, TTTech und Spirent Communications. HuaweisTSN-Switches bieten für das Testbed ein sehr zuverlässigesindustrielles Steuerungsnetzwerk mit extrem niedriger Latenz. DasTestbed wurde auf der HANNOVER MESSE 2018 vorgestellt. Zu diesemZweck wurden verschiedene reale Smart-Manufacturing-Bedingungensimuliert, um das wichtigste technische Highlight, TSN + OPC UA, dietreibende Kraft für neue Technologien wie beispielsweisevorausschauende Wartung, Datenanalyse, maschinelles Lernen undkünstliche Intelligenz (AI), vorzuführen. TSN + OPC UA hilftIndustrieunternehmen, ihre Effizienz zu steigern, indem Ausfallzeitenreduziert, die Gesamtgeräteeffizienz verbessert und dieGesamtbetriebskosten (TCO) gesenkt werden.Smart Manufacturing erfordert flexible Produktionssysteme sowieplattform- und branchenübergreifende Anwendungen. Dafür bedarf esjedoch umfangreicher industrieller Echtzeit-Kommunikationsnetzwerke,was Betreiber vor erhebliche Herausforderungen stellt.Das auf der HANNOVER MESSE 2018 gestartete Testbed entspricht denOPC-UA-Standards und stellt sicher, dass mehrere Geräteunterschiedlicher Hersteller problemlos in einem Systemzusammenarbeiten können. Das TSN-Testbed integriert Software-DefinedNetworking (SDN)-Technologie, um den Datenverkehr auf der Grundlageeines präzisen Timings zu priorisieren und sowohl Echtzeit- als auchNicht-Echtzeitdaten über ein einziges Netzwerk zu übermitteln. Diesermöglicht Konnektivität und Interoperabilität für Maschinen,Personen und Dinge im gesamten Netzwerk und überbrückt die letzteMeile auf dem Weg zum Industrial Internet.Huawei und einige andere Pioniere haben dasSmart-Manufacturing-Testbed für sechs Industrial Internet Szenarienaufgesetzt: TSN für vorausschauende Instandhaltung (von Huawei undAII), Motor-Synchronisation (von Huawei und NI), Racing-Car Game (vonHuawei und HollySys), Plotter Motion Control (von Huawei und Linmot),LED-Synchronisation (von Huawei und Schneider Electric) und OPC UAüber TSN (von Huawei und B&R Automation). Das Testbed belegt die hohedeterministische Eigenschaft und die geringe Latenz des TSN-Netzwerksin komplexen Umgebungen und gewährleistet eine strikte synchroneBewegungssteuerung in industriellen Szenarien. Die Testgeräte vonSpirent Communications wurden verwendet, um TSN- und non-TSN-Trafficzu generieren, um die Vorteile zu demonstrieren, die neueindustrielle Netzwerkarchitekturen und -dienste mit sich bringen."Seit der Einführung von Programmable Logic Controllers (PLCs) inden 1970er Jahren, sind industrielle Automatisierungsprozesseerheblich optimiert worden", erklärt Dr. Alexander Willner vonFraunhofer FOKUS. "Die Konvergenz dieser Technologien mit modernenInformations- und Kommunikationstechnologien wird interessante undspannende Innovationen in der gesamten Wertschöpfungskette fördern.Mit OPC UA und TSN haben wir zwei vielversprechende Bausteine für deninteroperablen Echtzeit-Informationsaustausch in industriellenBereichen.""Zukünftig werden in der Industrie zehntausende Geräte mit demInternet verbunden sein. Das traditionelle industrielle Ethernet istjedoch nicht in der Lage, die riesigen Datenmengen zu verwalten, dievon diesen Geräten erzeugt werden. Daher ist eine neue Architekturerforderlich, die große Bandbreite, hohe Geschwindigkeit undUnterstützung für mehrere Protokolle liefern kann, um massiveKonnektivität zu ermöglichen", erklärt Dr. Luo Jijun, EuropeanSolution & Product Management and Marketing Director bei Huawei. "InZukunft wird Huawei dazu beitragen, ein Industrial Internet-Ökosystemaufzubauen, indem es die Zusammenarbeit mit zusätzlichenOrganisationen und Anbietern in der Branche weiter vertieft. DieseSchritte sind Teil der laufenden Bemühungen von Huawei, dieTSN-Technologie und -Standards kontinuierlich zu optimieren,netzwerkweite Konnektivität und Interoperabilität durch dasTSN-Netzwerk zu erreichen und die digitale Transformation dergesamten Branche zu voranzutreiben."Huawei arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um effizientereund intelligentere innovative digitale Industrielösungen für Kundenzu entwickeln, die es ermöglichen, neue betriebliche Prozesse undInfrastrukturplattformen für die Industrie 4.0 zu entwickeln. DieLösungen haben mehr als 1.000 produzierenden Unternehmen weltweitgeholfen, ihre Produktionseffizienz zu steigern.Die HANNOVER MESSE 2018 findet vom 23. bis 27. April auf demMessegelände in Hannover statt. Der Stand von Huawei befindet sich inHalle 6, D18. Weitere Informationen zu den Produkten und Lösungen vonHuawei, die auf der HANNOVER MESSE 2018 vorgestellt werden, findenSie unter: http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-de/index.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/681727/TSN_OPC_UA.jpgPressekontakt:Liyi+86-177-2427-6237liyi32@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell