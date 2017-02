Neuer Dschungelkönig: Florian Wess landet vor Marc Terenzi / United Charity erlöst mit Dschungel-Auktionen insgesamt 7.345 Euro zugunsten von Kindern in Not

Baden-Baden (ots) - Bei der elften Ausgabe des Dschungelcampsbelegte Florian Wess am Ende nur den dritten Platz - bei denDschungelcamp-Auktionen von United Charity ist er jedoch dieunangefochtene Nummer eins. Denn die Versteigerung seinerDschungelpuppe brachte bei Europas größtem Charity-Auktionsportal densensationellen Erlös von 975 Euro. Auf Rang zwei und drei folgten dieMini-Dschungelcamper von Marc Terenzi mit 625 Euro und Jens Büchnermit 455 Euro.Bis gestern Abend hatten Fans der RTL-Sendung "Ich bin ein Star -Holt mich hier raus!" unter www.unitedcharity.de die Chance, Gebotefür die kleinen Holzpuppen der Kandidaten abzugeben. Insgesamt wurdemit den zwölf Figuren ein Erlös von 4.178 Euro erzielt, der nun zu100 Prozent an die Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V. fließt.Bereits Ende letzter Woche waren die Dschungel-Outfits von SonjaZietlow zugunsten von Beschützerinstinkte e.V. überaus erfolgreichversteigert worden. Mit den mehr als 30 Auktionen im Zusammenhang mitder diesjährigen Dschungelcamp-Staffel erlöste United Charityinsgesamt 7.345 Euro.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 6,3 Millionen Euro ersteigert. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:Mirko JeschkeUnited Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHTel. +49 (0) 7221 366 8701Fax +49 (0) 7221 366 8709mirko.jeschke@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinn?tzige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell