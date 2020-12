Neuer Direktor für die Werzer´s Hotels am Wörthersee - Robert Gasser übernimmt die Führung der drei Werzer´s Hotels am Wörthersee.

Pörtschach am Wörthersee (ots) - Der gebürtige Klagenfurter arbeitete bereits über 16 Jahre weltweit in der Hotellerie und bringt seine internationalen Erfahrungen jetzt ab Dezember in seiner Heimat ein.Noch ist es ruhig in den Werzer´s Hotels am Wörthersee. Aber im Hintergrund wird bereits fleißig an den Vorbereitungen für die Wiedereröffnung gearbeitet. „Es ist eine herausfordernde Zeit für die Hotellerie, aber wir blicken optimistisch ins neue Jahr und wollen mit unserem Team mit frischer Energie durchstarten“, sagt Robert Gasser. Er ist seit Dezember 2020 der neue Direktor der Werzer´s Hotels und übernimmt die Aufgaben von Yasmin Stieber-Koptik.„Nach sieben erfolgreichen Jahren verlässt Hoteldirektorin Yasmin Stieber-Koptik leider auf eigenem Wunsch unser Haus, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Wir sind ihr für ihren Einsatz und ihre Leistung sehr dankbar und wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebens- und Berufsweg viel Erfolg. Aus dem Herzen, so ihr Ausspruch, wird sie immer mit dem Werzer’s verbunden sein“, erklärt Geschäftsführer Hans-Werner Frömmel.Ein Heimkehrer für die Werzer´s HotelsRobert Gasser ist in Klagenfurt geboren und startete nach einer Ausbildung zum Koch seine Karriere in der Hotellerie. Von Deutschland führten ihn seine Aufgaben quer über den Globus – er arbeitete unter anderem auf Bermuda, in Australien, China, Portugal, und zuletzt in Serbien in einem weltweit führenden Hotelkonzern.Mehrfach wurde Gasser für seine Leistungen im Management ausgezeichnet und freut sich, seine internationale Erfahrung nun in seiner Heimat Kärnten in die Werzer´s Hotels am Wörthersee einzubringen. Dazu zählen als Ganzjahresbetrieb das Hotel Resort Pörtschach mit 120 Zimmern und Suiten. Die 3.000 Quadratmeter große Gartenanlage verwandelt sich im Sommer in eine weitläufige Liegewiese mit Strand und flachem Ufer. Ebenfalls richtig viel Platz bietet das 2.000 Quadratmeter große Panorama-Spa mit Indoorpool. Im denkmalgeschützten Badehaus befindet sich neben einem Restaurant auch eine Wellnessoase mit beheiztem Outdoorpool im See.Weiters betreibt Werzer´s das Seehotel Wallerwirt mit 50 Zimmer und Suiten von Mai bis September in Töschling und das Hotel Velden mit 17 Zimmern von April bis Oktober in Velden. Weitere Informationen: www.werzers.atPressekontakt:Gerne steht Ihnen das Führungsteam für Interviews oder Hintergrundgespräche zur Verfügung.Kontakt: Werzer´s Marketing, Tel.: +43 4272 2231 - 108, E-Mail: marketing@werzers.at.Original-Content von: Mag. Claudia Tscherne - Agentur Weitblick, übermittelt durch news aktuell