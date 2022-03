Neuer Deutschlandchef bei Amazon-Streamingdienst Prime Video

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere Sat.1-Chef Kaspar Pflüger verantwortet beim Amazon -Streamingdienst Prime Video künftig das Angebot für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Am 25. April trete er die neu geschaffene Stelle Country Director Prime Video DACH an, bestätigte Amazon am Freitag. Davor hatte der Branchendienst dwdl.de berichtet. Pflüger war mehrere Jahre Chef des TV-Senders Sat.1 gewesen, ab Frühjahr 2021 war er in der Entertainment-Sparte des Konzerns ProSiebenSat.1 für das Produktionsgeschäft zuständig. Vor seiner Zeit bei ProSiebenSat.1 war er bei RTL in mehreren Funktionen gewesen.

Pflüger folgt auf Christoph Schneider, der bei Prime Video bleiben wird. Nach Amazon-Angaben wird er unter anderem den weiteren Ausbau der Geschäftstätigkeiten von Prime Video in Europa übernehmen. Er bleibe Mitglied der Geschäftsführung von Prime Video in Deutschland, der ab Ende April Pflüger vorstehen werde./rin/DP/ngu