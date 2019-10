Neuer Crema d'Oro TV-Spot mit Moritz Bleibtreu (FOTO)

München (ots) -Nach dem erfolgreichen Relaunch der beliebten Produktfamilie rund um Crema undEspresso d'Oro und der begleitenden Werbekampagne mit Moritz Bleibtreu im Herbst2018 setzt Dallmayr die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler fort und startet abEnde Oktober 2019 eine neue Werbeoffensive.Unter dem Claim "Dolce Vita in Dallmayr Qualität" transportiert Moritz Bleibtreuauch in diesem Jahr wieder auf charmante und humorvolle Art dasQualitätsversprechen von Dallmayr nach außen. In zwei Spots dreht sich alles umQualität, die langjährige Erfahrung des Münchner Traditionsrösters und dieSorgfalt bei der Zubereitung - gepaart mit typisch italienischem Temperament."Wir haben eine jahrzehntelange Espressokompetenz und genau die zeigen wir imSpot. Wir verknüpfen die emotionale Espresso-Welt mit unserem hohenQualitätsanspruch und etablieren auf diese Weise etwas ganz Besonderes: d'Oro -Dolce Vita in Dallmayr Qualität", erklärt Ellen Ruthrof, Werbeleitung DallmayrKaffee.Neben zwei 25-sekündigen TV-Spots, die ab dem 28.Oktober 2019 auf allenrelevanten Sendern in Deutschland und Österreich zu sehen sind, kommen auch eineKino-Version, Out-of-Home- und Print-Anzeigen, sowie Online-Videos undSocial-Media-Inhalte zum Einsatz. Gedreht und umgesetzt wurden die Spots wiebereits im vergangenen Jahr unter der Regie von Dennis Gansel (u.a. bekanntdurch "Die Welle" & "Jim Knopf") und in enger Zusammenarbeit mit derAgenturgruppe thjnk.Pressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleSimone Werle (Leitung)Nicole MorkDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: nicole.mork@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-285, Fax: +49 (89) 2135-167www.dallmayr.comOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuell