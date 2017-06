Neuer Cloud-Report: Nutzung von Cloud Native Applications verdoppelt sich bis 2020

Berlin (ots) -- 15 Prozent aller neuen Anwendungen sind heute Cloud-native- Zahl steigt bis 2020 auf über ein Drittel (32 Prozent)- CIOs haben Schwierigkeiten bei Durchsetzung vonCloud-Native-InitiativenDer Erfolgskurs der Cloud setzt sich weiter fort. Unternehmenstehen zunehmend unter Druck stehen, Innovationen zu fördern und dieGeschäftsagilität zu steigern. Deswegen erfreuen sich Cloud-nativeAnwendungen wachsender Beliebtheit. Es handelt sich dabei umProgramme und Dienste, die eigens für die reibungslose Funktionalitätin der Cloud programmiert wurden und so die Organisationsentwicklunghin zum agilen Vorgehen sowie die Innovationskraft verbessern können.15 Prozent aller neuen Anwendungen sind heute Cloud-native; dieserAnteil wird sich in den kommenden drei Jahren auf 32 Prozent mehr alsverdoppeln. Das ist eines der Ergebnisse des neuenCloud-Native-Reports von Capgemini."Unsere Prognosen deuten darauf hin, dassCloud-Native-Architekturen bis 2020 zur Standardeinstellung fürAnwendungen werden, die für den Kontakt mit Kunden konzipiert sind.Unternehmen müssen heute mit immer kürzeren Innovationszyklenarbeiten und die Kundenerfahrung stetig besser machen. Gegen diesenimmensen Druck gibt uns die Cloud ein gutes Gegenmittel an die Hand,sagt Marius Vöhringer, Leiter des Cloud-Kompetenzcenters beiCapgemini in Deutschland. "Die Technologie von Cloud Native Apps istein bedeutender Hebel für die Geschäftsperformance. CIOs müssen dafüraber noch Kompetenzlücken schließen und das Thema Kulturwandel in derOrganisation ansprechen."In der Studie wurden über 900 Experten in elf verschiedenenLändern in Europa, Amerika und Australien befragt. Die Teilnehmerstammen zu gleichen Teilen aus IT- und Fachabteilungen. Als Gründefür die stärkere Cloud-Nutzung nennen 74 Prozent von ihnen dieSteigerung der Geschäftsagilität, 70 Prozent die Erweiterung derZusammenarbeit mit externen Partnern und 67 Prozent die Verbesserungder Kundenerfahrung.Studie kategorisiert Unternehmen nach Cloud-Native-ReifegradIm Rahmen der Befragung ordnen die Studienautoren die untersuchtenUnternehmen zwei verschiedenen Gruppen zu: die "Vorreiter" (engl.Leaders) und die "Nachzügler" (engl. Laggards). Zur Kategorie derVorreiter gehören Unternehmen, die mehr als 20 Prozent ihrer neuenAnwendungen fertig für die Cloud programmieren. Für Unternehmen, dieCloud-Native-Anwendungen bereits intensiver einsetzen ist einepositive Umsatzentwicklung, die sie darüber erzielen, doppelt sowahrscheinlich wie für diejenigen, die derartige Anwendungenschleppender umsetzen (84 Prozent versus 44 Prozent).Im weiteren Vergleich mit den Nachzüglern:- beschreiben die Vorreiter ihre Softwareentwicklung eher als agil(69 Prozent gegenüber 37 Prozent), die Bereitstellung eher alsautomatisiert (78 Prozent versus 46 Prozent) und DevOps-Teamseher als integriert (69 Prozent vs. 38 Prozent).- nehmen die Vorreiter eine stärker wachstumsorientierte Haltunggegenüber IT-Funktionen ein: Sie priorisieren dieKundenerfahrung (90 Prozent), Geschäftsagilität (85 Prozent) undSkalierbarkeit (85 Prozent) über Kosteneinsparungen (79Prozent).CIOs stoßen auf organisatorische HürdenCIOs in Organisationen mit hohem Cloud-Native-Reifegrad erwartennun, dass die IT noch integraler für die Geschäftsentwicklung wird.Dazu gehört die Unterstützung bei der Entwicklung neuerGeschäftsmodelle (67 Prozent), bei der Skalierbarkeit (72 Prozent)und bei Produktaktualisierungen (71 Prozent) sowie bei neuenAbsatzwegen (68 Prozent). Nichtsdestotrotz tun sich viele CIOs schwerdamit, wirtschaftliche Argumente für Cloud Native Apps zu entwickeln,vor allem wenn die Geschäftsführung Kostensenkung als IT-Maximebetrachtet. Diese Schwierigkeiten reichen von der Organisationsebene,auf der tief verwurzelte Kulturen dem Prinzip des Cloud-nativenArbeitens (65 Prozent) entgegenstehen und der Fachkräftemangel dieEntwicklung und den Betrieb (DevOps) solcher Anwendungen behindert,bis zur technischen Ebene. Hier kommen insbesondere dieSchwierigkeiten mit Legacy-Infrastrukturen (62 Prozent) und dersogenannte Vendor Lock-in zum Tragen (58 Prozent).Unterschiede klaffen zwischen den BranchenGut ein Viertel der High-Tech-Unternehmen (26 Prozent) und fastein Drittel der herstellenden Unternehmen (29 Prozent) sind lautStudie Cloud Native Leaders. Zum Vergleich: nur 11 Prozent derAnbieter von Bankdienstleistungen, 18 Prozent der Versicherer und 22Prozent der Konsumgüter- und Einzelhandelsfirmen fallen in dieseKategorie. Aber die Prioritäten verändern sich aufgrund desWettbewerbs durch die digitalen Herausforderer: Banken bauen nun 10Prozent (1) ihrer neuen Anwendung nach dem Cloud-Native-Prinzip, undbereits fast die Hälfte der Versicherer (47 Prozent) sowie knapp einDrittel der Einzelhandelsunternehmen ihre Technologiestrategie aufCloud-native umgestellt haben. Alle drei Branchengruppen planen inden kommenden drei Jahren bedeutend mehr Geld für PaaS-Lösungenaufzuwenden als momentan. Heute geben Banken 41 Prozent, Versicherer44 Prozent und Konsumgüter- und Handelsunternehmen 41 Prozent ihresIT-Budgets dafür aus.Über die StudieDie Studie wurde im Auftrag von Capgemini von dem UmfrageinstitutLongitude Research unter 902 Fachkräften durchgeführt. Abgefragtwurden Meinungen über Cloud-native Softwareentwicklung und denentsprechenden Entwicklungsstand ihrer Organisation. Die Befragtenstammen zu gleichen Anteilen aus IT- und nicht-IT-Abteilungen undverteilen sich auf elf verschiedene Länder in Europa, Australien undAmerika. Die Teilnehmer der Studie kommen aus unterschiedlichenIndustriesektoren, die meisten arbeiten im Bankenbereich, imVersicherungswesen oder in der Konsum- und Einzelhandelsbranche.Empfehlungen für CIOs sowie den Report zum Download finden Sie hier:https://www.de.capgemini.com/cloudnativeÜber CapgeminiMit mehr als 190.000 Mitarbeitern ist Capgemini in über 40 Ländernvertreten und feiert 2017 sein 50-jähriges Firmenjubiläum. Als einerder weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung,Technologie-Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen erzielte dieGruppe 2016 einen Umsatz von 12,5 Milliarden Euro. Gemeinsam mitseinen Kunden entwickelt Capgemini Geschäfts-, Technologie- sowieDigitallösungen, die auf die individuellen Kundenanforderungenzugeschnitten sind. 