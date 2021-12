Neuer Cleaning-Auftrag - Klüh wird Facility-Dienstleister von Center Parcs im Allgäu

Düsseldorf (ots) -Der Ferienparkbetreiber Center Parcs hat die Cleaningsparte des Multiservice-Anbieters Klüh mit Reinigungs- und Logistikleistungen in seinem Ferienpark im Allgäu beauftragt. Der ab Januar 2022 beginnende Auftrag läuft über drei Jahre mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre.Der Großauftrag, bei dem rund 120 Mitarbeitende eingesetzt werden, umfasst die Reinigung von 361 Ferienhäusern, sowie die laufende Unterhaltsreinigung des sogenannten Market Domes, in dem u.a. ein Erlebnisbad, Sportstätten, Restaurants sowie Geschäfte untergebracht sind. Neben der Reinigung ist Klüh Cleaning auch für Logistikleistungen, den Wäscheservice, die Bereitstellung von Gästebedarfsartikeln und fortlaufende Sonderreinigungsarbeiten zuständig.Der Park umfasst knapp 184 Hektar und verfügt über insgesamt 1.000 Unterkünfte. Klüh Cleaning Geschäftsführer Christian Wilms: "Wir freuen uns sehr, dass wir Center Parcs mit unserem individuellen Cleaningkonzept überzeugen konnten. Den Ausschlag gaben vor allem unsere hohe Kompetenz in der Arbeitsorganisation und unser ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz." So werden bei Klüh Cleaning nur Reinigungsgeräte und -maschinen genutzt, die den Kriterien der Energieeffizienz, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit entsprechen.Der Kunde profitiert zudem von Transparenz bei jeder Dienstleistung, damit alle Services messbar und nachvollziehbar sind. Zur Qualitätssicherung arbeiten die Reinigungskräfte von Klüh mit einem auf Webtechnologien basierenden Customer Service-Portal, mit dessen Hilfe sich viele verschiedene Arten von Anfragen strukturiert erfassen, klassifizieren, speichern und weiterverarbeiten lassen. Das hat zur Folge, dass vermehrt dort gereinigt werden kann, wo es tatsächlich erforderlich ist (Cleaning-on-Demand). Zudem können generierte Zeitersparnisse an anderer Stelle in Hygienemaßnahmen und Sonderleistungen investiert werden, ohne dass Mehrkosten entstehen.Über Klüh: Klüh Cleaning gehört zur Klüh-Gruppe, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 49.000 Mitarbeitenden in acht Ländern über 807 Mio. Euro (2020) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deosicom GmbH | Wolfgang Osinski | Tel.: 0211 15 92 62-60 | wolfgang.osinski@osicom.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell