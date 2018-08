Neuer Chefredaktor bei der „Tribune de Genève“

Genf/Lausanne (awp/sda) - Bei der Westschweizer Zeitung "Tribune de Genève" kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Nach fast zwölf Jahren verlässt Pierre Ruetschi seinen Posten als Chefredaktor.

Sein Nachfolger wird Frédéric Julliard, wie Tamedia am Mittwoch mitteilte. Julliard ist derzeit stellvertretender Chefredaktor und Leiter des Digitalbereichs. Er tritt den Posten am (morgigen) Donnerstag an. Ruetschi werde als Kolumnist weiter für

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten