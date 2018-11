Neuer Chefarzt der Fachklinik für Psychosomatik / Die Max Grundig Klinik gewinnt Alexander Taube als neuen Chefarzt des psychosomatischen Teilbereichs der Klinik

Bühl (ots) - Mit Wirkung zum 1. November 2018 übernimmt AlexanderTaube die Leitung der Psychosomatischen Fachklinik innerhalb der MaxGrundig Klinik. Behandlungsschwerpunkte sind Depressionen, Ess- undAngststörungen sowie ähnliche Krankheitsbilder. Andreas Spaetgens,Geschäftsführer der Max Grundig Klinik, erläutert: "Wir haben vorsechs Jahren erkannt, dass gerade Leistungsträger zunehmend anpsychosomatischen Störungen leiden. Herr Taube wird unserenerfolgreichen Ansatz fortführen, die Psychosomatik vor diesemHintergrund systematisch auszubauen".Die Fachklinik für Psychosomatik ist in ein ganzheitliches Konzepteingebettet. Prof. Dr. Curt Diehm, Ärztlicher Direktor der MaxGrundig Klinik, sagt: "In unserem Haus arbeiten der internistischeTeil und die Psychosomatik Hand in Hand unter einem Dach zusammen.Dies bietet den Patienten einen enormen Vorteil, wenn Krankheitensowohl physische als auch mentale Ursachen haben." Diese integrierteVorgehensweise war für Alexander Taube auch ein wesentlicher Grund,in die Max Grundig Klinik zu wechseln: "Die Klinik bietet inDeutschland nahezu einmalige Bedingungen, sich um eine langfristigeHeilung von Patienten zu kümmern. Die breit aufgestellteinternistische Mitbetreuung kann bei Diagnostik und Behandlungpsychosomatischer Erkrankungen enorme Verbesserungen bewirken."Alexander Taube, 53, war zuletzt leitender Psychiater der KlinikWollmarshöhe, ein privates Fachkrankenhaus für PsychosomatischeMedizin nahe Ravensburg. Zuvor bekleidete er die Position einesChefarztes der Sinova Klinik Donau Riss. Herr Taube verfügt überFacharzttitel für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie sowiefür Psychiatrie. Zudem absolvierte er von 1995 bis 2002 eineFacharztausbildung für Chirurgie. Alexander Taube studierteHumanmedizin an der Freien Universität Berlin, in Tübingen und Ulm.Zudem studierte er zwei Jahre an der Ludwig-Maximilian-Universität inMünchen Philosophie, Kunstdidaktik und Theaterwissenschaften. Mit demBeginn der Tätigkeit von Alexander Taube endet auch die Leitung derPsychosomatik der Max Grundig Klinik durch Dr. Christian Dogs, 65.Geschäftsführer Andreas Spaetgens sagt: "Wir sind Herrn Dr. Dogs sehrdankbar, dass wir ihn vor eineinhalb Jahren bewegen konnten, nochmalseine leitende Funktion in einer Klinik zu übernehmen. Herr Dogs hatuns bei der Weiterentwicklung der Klinik sehr geholfen."Weitere Informationen unter www.max-grundig-klinik.dePressekontakt:Dr. Klaus Westermeier Medienbüro0172-8433232, info@kwestermeier.deOriginal-Content von: Max Grundig Klinik Bühlerhöhe, übermittelt durch news aktuell