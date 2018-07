Neuer Chefarzt im Chirurgisch-Traumatologischen Zentrum der Asklepios Klinik St. Georg (FOTO)

Hamburg (ots) -- Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch wird Ordinarius der UniklinikHamburg-Eppendorf- Prof. Dr. Christian Alexander Kühne übernimmt Chefarzt-Positionvon Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch- Priv.-Doz. Dr. Christian Walter Müller wird Nachfolger von Prof.Dr. Christian Alexander Kühne in der Asklepios Klinik WandsbekProf. Dr. Christian Alexander Kühne (48) wird neuer Chefarzt desChirurgisch-Traumatologischen Zentrums der Asklepios Klinik St.Georg. Er übernimmt zum 1. August 2018 die Funktion von Prof. Dr.Karl-Heinz Frosch (50), der einen Ruf an das UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf für den Lehrstuhl für Unfall-, Hand- undWiederherstellungschirurgie erhalten hat. Prof. Dr. Kühne istFacharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie und wechseltvon der Asklepios Klinik Wandsbek - wo er aktuell Chefarzt derAbteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie ist und maßgeblich amAusbau der Alterstraumatologie beteiligt war - nach St. Georg. BevorProf. Dr. Kühne im Jahr 2016 zu Asklepios kam, war er LeitenderOberarzt und stellvertretender Direktor des Zentrums für Orthopädieund Unfallchirurgie am Standort Marburg des UniversitätsklinikumsGießen und Marburg. Dort war er insgesamt acht Jahre tätig, unteranderem auch als Leiter der Handchirurgie und stellvertretenderLeiter der Endoprothetik."Wir sind stolz, dass mit Prof. Frosch einer unserer Mediziner denRuf auf einen Lehrstuhl erhalten hat. Prof. Dr. Frosch hat gemeinsammit seinem Team in den vergangenen acht Jahren durch seineherausragende Expertise und sein großes persönliches Engagement dieChirurgie der Asklepios Klinik St. Georg zu einer der besten imGroßraum Hamburg aufgebaut, wofür wir ihm unseren ausdrücklichen Dankaussprechen. Wir gratulieren Herrn Prof. Dr. Frosch zu seinemOrdinariat und wünschen ihm für seine Lehrtätigkeit alles erdenklichGute und Erfolg. Gleichzeitig sind wir froh, dass wir mit Prof. Dr.Kühne aus unseren eigenen Reihen einen idealen Nachfolger für HerrnProf. Frosch haben. Prof. Dr. Kühne ist ein ausgewiesener Spezialistin der Schwer- und Schwerstverletztenversorgung und Mitbegründer desTraumaNetzwerk der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie.Darüber hinaus verfügt er über eine ausgewiesene Expertise in derHandchirurgie und Endoprothetik der großen Gelenke. Gemeinsam mit demherausragenden Ärzteteam, das in St. Georg über die Jahreinsbesondere im Bereich der Knie- und Sportverletzungen aufgebautwurde, wird Prof. Kühne den guten Ruf der Abteilung weiter in dieZukunft tragen", sagt Dr. Thomas Wolfram, Sprecher derGeschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH.Nachfolger von Prof. Dr. Kühne als Chefarzt der Orthopädie undUnfallchirurgie der Asklepios Klinik Wandsbek wird Priv.-Doz. Dr.Christian Walter Müller (45). Er wechselt am 1. Oktober 2018 von derMedizinischen Hochschule Hannover, wo er zurzeit stellvertretenderLeitender Oberarzt der Unfallchirurgischen Klinik ist, nach Wandsbek.Priv.-Doz. Dr. Müller ist Facharzt für Chirurgie, Orthopädie undUnfallchirurgie. Zu seinen klinischen Schwerpunkten zählen unteranderem die Alterstraumatologie, Wirbelsäulenchirurgie,Polytrauma-Versorgung sowie die rekonstruktive Gelenkchirurgie."Priv.-Doz. Dr. Christian Walter Müller kommt von einer derrenommiertesten Universitätskliniken dieses Landes und passt mitseinen klinischen Schwerpunkten hervorragend zur Asklepios KlinikWandsbek, die insbesondere in der Alterstraumatologie eine sehr hoheExpertise aufweist", sagt Dr. Thomas Wolfram, Sprecher derGeschäftsführung der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH.Vom 1. August 2018 bis zum Dienstantritt von Priv.-Doz. Dr. MüllerAnfang Oktober wird Prof. Dr. Kühne sowohl Chefarzt der Orthopädieund Unfallchirurgie der Asklepios Klinik Wandsbek als auch desChirurgisch-Traumatologischen Zentrums der Asklepios Klinik St. Georgsein.Pressekontakt:Kontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder Youtube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell