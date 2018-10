Neuer Chef des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats will für Ordnung sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ESSEN (dpa-AFX) - Der neue Chef des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats , Bernhard Pellens, will im Kontrollgremium des im Sommer in eine Führungskrise gerutschten Konzerns für Ordnung sorgen.



Man werde versuchen, dies "im Konsens" zu tun, sagte der 62 Jahre alte Professor für internationale Unternehmensrechnung dem "Manager Magazin". Dabei verstehe er sich als ordnende Hand. Erst in der vergangenen Woche hatte der schwedische Investor Cevian als zweitgrößter Thyssenkrupp-Aktionär angekündigt, in dem Kontrollgremium "keine Ruhe" geben zu wollen.